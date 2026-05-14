Це безкоштовно: чим підживити гортензії, щоб вони розкішно зацвіли навіть у спекотну погоду

Гортензія / © Associated Press

Гортензії у травні лише починають прокидатися, і саме зараз вони будуть вкриті безліччю бутонів, які пізніше влітку розпустяться чудовими квітами. Багато садівників люблять гортензії, тому що вони зазвичай цвітуть без особливих зусиль, але важливо підживлювати їх саме зараз, якщо ви хочете допомогти їм вирости якомога краще.

Весна — це час, коли у нас зазвичай випадає багато сильних дощів, які часто вимивають поживні речовини з ґрунту, водночас тепла погода також може сильно висушувати землю. Гортензії — неймовірно «спраглі» рослини, і якщо їхній ґрунт не може утримувати воду, то з настанням літа зростає ймовірність, що вони зів’януть, потемніють або просто не дуже добре квітнутимуть.

Однак Річард Сереш-Нодь, садівник з понад 20-річним досвідом, розповів Еxpress.co.uk, що існує природний спосіб допомогти гортензіям і покращити їхній ґрунт, використовуючи залишки кави, які більшість людей викидає щодня.

Які переваги можна отримати від використання кавової гущі

Кавова гуща здавна вважається справжньою перлиною в садівництві, пропонуючи екологічно чистий та економічно ефективний спосіб збагачення ґрунту. Гортензії, відомі своїм яскравим і пишним цвітінням, можуть отримати особливу користь від додавання кавової гущі за умови її правильного використання.

Кавова гуща має слабокислу консистенцію, що дуже подобається гортензіям, а також багата на вуглець, який допомагає збагатити ґрунт великою кількістю органічних речовин.

Це допомагає розпушити землю, зробити її менш ущільненою та заохотити дощових черв’яків заселяти клумбу, що допоможе відновити структуру ґрунту.

Це просто покращить аерацію ґрунту, завдяки чому до коренів потраплятиме більше кисню, а органічна речовина поглинатиме більше води, щоб дозволить гортензіям набагато довше залишалися зволоженими.

Вона також містить азот — важливий поживний елемент навесні, оскільки він сприяє росту листя, і якщо ви отримаєте міцні стебла, вони зможуть витримати більші й важчі квіти.

Використання кавової гущі для підживлення гортензій — це найпростіший спосіб покращити якість ґрунту до настання літа та сприяти їхньому цвітінню, не витрачаючи ваших грошей.

Кавова гуща збагачує ґрунт органічними речовинами, покращуючи його текстуру та підвищуючи здатність утримувати вологу. Це особливо корисно у спекотні й посушливі місяці, коли гортензії схильні до в’янення.

Як підживлювати гортензії кавовою гущею

Завжди важливо бути обережними, використовуючи органічні добрива в саду, оскільки вони зазвичай потужніші за магазинні добрива, тому їх краще розбавляти.

Усе, що вам треба зробити, це насипати приблизно столову ложку кавової гущі до лійки, а потім полити гортензії цим розчином.

Робіть це раз на місяць аж до настання літа, і ваші гортензії повинні зацвісти безліччю пишних квітів, а вам не доведеться щодня крутитися навколо них з лійкою.

Однак якщо вам так зручніше, ви також можете розсипати тонкий шар кавової гущі навколо основи гортензій, а потім полити їх.

Просто почніть з невеликої дози і завжди використовуйте залишки кавової гущі після приготування напою, оскільки свіжі зерна будуть занадто міцними та збільшать ризик надмірного підживлення гортензій.

