"Я приїду до України": непереможний ексчемпіон світу викликав на бій Ломаченка

Кейшон Девіс / © Associated Press

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Кейшон Девіс звернувся до Василя Ломаченка на тлі чуток, що українець відновлює кар'єру.

Непереможний американець висловив бажання стати першим суперником 38-річного Ломаченка після його повернення в ринг.

Ба більше, Кейшон заявив, що заради цього бою навіть готовий приїхати до України.

"Лома, проведи свій перший бій після повернення проти мене. Давай, зробімо це. Бийся зі мною, Ломаченко. Я приїду до України. Ти легенда, Лома, але якщо ти вирішиш битися зі мною — я тебе нокаутую, як Берінчика", — заявив Кейшон у коментарі Fight Hub TV.

Напередодні авторитений журналіст та інсайдер Майк Коппінджер повідомив, що Ломаченко, який оголосив про завершення кар'єри у червні 2025-го, планує повернутися в ринг восени цього року.

В останньому бою Василь у травні 2024 року нокаутом переміг австралійця Джорджа Камбососа та заволодів поясами IBF та IBO у легкій вазі.

Впродовж кар’єри він також володів титулами чемпіона світу у напівлегкій вазі за версією WBO (2014-2016), у другій напівлегкій вазі за версією WBO (2016-2018) та у легкій вазі за версіями WBA (2018-2020), WBO (2018-2020).

Ломаченко — володар золотих нагород Олімпійських ігор 2008 та 2012 років. На профірингу він здобув 18 перемог (12 — нокаутом) і зазнав 3 поразок.

Девіс востаннє боксував на початку лютого цього року, здолавши свого співвітчизника Джемейна Ортіса. Перед цим він у лютому 2025-го нокаутував українця Дениса Берінчика, завдавши йому першої поразки у кар'єрі.

У послужному списку 27-річного Кейшона 14 перемог (10 — нокаутом) та жодної поразки у професійному боксі.

