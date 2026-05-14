"Я приеду в Украину": непобедимый экс-чемпион мира вызвал на бой Ломаченко

Кейшон Дэвис / © Associated Press

Бывший чемпион мира в легком весе Кейшон Дэвис обратился к Василию Ломаченко на фоне слухов, что украинец возобновляет карьеру.

Непобедимый американец выразил желание стать первым соперником 38-летнего Ломаченко после его возвращения в ринг.

Более того, Кейшон заявил, что ради этого боя даже готов приехать в Украину.

"Лома, проведи свой первый бой после возвращения против меня. Давай, сделаем это. Бейся со мной, Ломаченко. Я приеду в Украину. Ты легенда, Лома, но если ты решишь биться со мной — я тебя нокаутирую, как Беринчика", — заявил Кейшон в комментарии Fight Hub TV.

Накануне авторитетный журналист и инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что Ломаченко, который объявил о завершении карьеры в июне 2025-го, планирует вернуться в ринг осенью этого года.

В последнем бою Василий в мае 2024 года нокаутом победил австралийца Джорджа Камбососа и завладел поясами IBF и IBO в легком весе.

В течение карьеры он также владел титулами чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO (2014-2016), во втором полулегком весе по версии WBO (2016-2018) и в легком весе по версиям WBA (2018-2020), WBO (2018-2020).

Ломаченко — обладатель золотых наград Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. На профиринге он одержал 18 побед (12 — нокаутом) и потерпел 3 поражения.

Дэвис последний раз боксировал в начале февраля этого года, одолев своего соотечественника Джемейна Ортиса. Перед этим он в феврале 2025-го нокаутировал украинца Дениса Беринчика, нанеся ему первое поражение в карьере.

В послужном списке 27-летнего Кейшона 14 побед (10 — нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе.

