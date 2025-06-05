Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры

Василий Ломаченко / © Associated Press

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Чемпион мира по версиям IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко объявил о завершении профессиональной карьеры.

О своем решении 37-летний украинский боксер сообщил на странице Facebook, опубликовав видеообращение.

"В жизни любого спортсмена бывает момент, когда он вешает перчатки на гвоздь. В нашей истории этот день настал. Прежде всего хотел бы поблагодарить Господа нашего, Иисуса Христа, за все, что он для нас сделал, и вел маленького тщеславного парня своим путем, который показал, что признание, история, легендарность – это не сам смысл бытия.

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Благодарен за все победы, неудачи на ринге и в жизни. Рад тому, что к концу карьеры пришло понимание, в какую сторону должен двигаться человек, чтобы победить. Победить не на ринге, а победить ветхого человека и в конце получить свою награду.

Благодарен Господу за прекрасных, честных, порядочных родителей, за их заботу, воспитание и тепло, которое получал в течение всего времени. Отец научил не только искусству бокса, но и быть примером для своих детей, каким является для меня. Много делал ошибок в жизни и зале, но он всегда был рядом, когда нужно – подправлял, иногда хвалил. Много хороших и приятных воспоминаний осталось. Люблю тебя, мой родной.

Низкий поклон и самые теплые слова, которые есть в мире, посвящаю и желаю тебе папа. Для меня среди людей ты – номер один. Моя семья всегда рядом, они всегда искренне были рады моим победам и горько переживали поражения. Но они сделали нас только сильнее.

Андрей Борисович – уникальный человек, который многому научил меня. Пазл, без которого эту картину мы бы не собрали. Космический специалист своего дела. В нашей карьере были разные моменты, но мы их проходили достойно. Ваши человеческие качества – это отдельный разговор. Вы человек, жертвующий собой и своим временем ради других. Я рад, что наши профессиональные отношения переросли в дружбу. Благодарю вас за все.

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Эгис, дорогой, благодарю тебя за все, что делал для меня и моей семьи. Человек, знающий свое дело. Лучший менеджер мира, который стал другом и членом семьи, чьи профессиональные качества пересекаются с человеческими: честность, порядочность, доброта и найти выход из любой ситуации. Менеджер, который на 100% выполнял непростые задачи. Желаю тебе крепости духа и вагон здоровья. Чтобы благодаря тебе зажигались новые звезды бокса", – сказал Ломаченко.