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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
184
Время на прочтение
1 мин

"Серьезные проблемы": промоутер назвал причину, почему Ломаченко не возвращается в ринг

По словам Боба Арума, украинского боксера беспокоит травма спины.

Автор публикации
Максим Приходько Максим Приходько
Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / © Associated Press

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался на тему возможного возвращения в ринг чемпиона мира по версиям IBF и IBO в легком весе Василия Ломаченко.

Арум в комментарии для Sean Zittel рассказал, что Ломаченко беспокоит травма спины. Если он восстановится от повреждения, то вернется в ринг.

"Завершил ли Ломаченко карьеру? Я не знаю. У него серьезные проблемы со спиной. Если все будет хорошо – он вернется. Если нет – нет. Все просто", – сказал Арум.

Ранее менеджер украинца Эгис Климас сообщил, что у Ломаченко сейчас отсутствует мотивация выходить в ринг. По его словам, Василий хочет больше времени проводить с семьей.

В послужном списке Ломаченко 18 побед (12 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

В последнем бою Василий 12 мая 2024 года нокаутом победил австралийца Джорджа Камбососа и завладел поясами IBF и IBO в легком весе.

Дата публикации
Количество просмотров
184
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