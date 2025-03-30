"Серйозні проблеми": промоутер назвав причину, чому Ломаченко не повертається в ринг

Василь Ломаченко / © Associated Press

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Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум висловився на тему можливого повернення в ринг чемпіона світу за версіями IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка.

Арум у коментарі для Sean Zittel розповів, що наразі Ломаченка турбує травма спини. Якщо він відновиться від пошкодження, то повернеться в ринг.

"Чи завершив Ломаченко кар'єру? Я не знаю. У нього серйозні проблеми зі спиною. Якщо все буде добре – він повернеться. Якщо ні – то ні. Усе просто", – сказав Арум.

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Додамо, що раніше менеджер українця Егіс Клімас повідомив, що у Ломаченка наразі відсутня мотивація виходити в ринг. За його словами, Василь хоче більше часу проводити із сім'єю.

У послужному списку Ломаченка 18 перемог (12 – нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі.

В останньому бою Василь 12 травня 2024 року нокаутом переміг австралійця Джорджа Камбососа та заволодів поясами IBF та IBO у легкій вазі.