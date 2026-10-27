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Пряма трансляція буде доступна на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ, на каналі УПЛ ТБ.

Матч відбудеться на «Арені Львів» і розпочнеться о 18:00.

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«Динамо» в попередньому раунді перемогло вінницьку «Ниву» з рахунком 1:0, а «Шахтар» здолав «Вільхівці» — 3:0.

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Минулого сезону команди також зустрілися в 1/8 фіналу Кубка України. Тоді кияни перемогли з рахунком 2:1 і згодом виграли турнір.

Загалом на Київстар ТБ зібрана широка добірка спортивних каналів — від класичного футболу до зимових видів спорту. Зручна навігація, розклади та добірки дозволяють не пропустити жодного фінішу улюблених спортсменів. Увесь контент на сервісі можна дивитися у високій якості на п’яти пристроях одночасно: смартфоні, планшеті, ноутбуці, SMART TV чи Xbox.

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