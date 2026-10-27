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«Шахтар» — «Динамо»: дивіться матч Кубка України на Київстар ТБ Актуально
У вівторок, 27 жовтня, донецький «Шахтар» зіграє з київським «Динамо» в 1/8 фіналу Кубка України сезону-2026/27.
Пряма трансляція буде доступна на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ, на каналі УПЛ ТБ.
Матч відбудеться на «Арені Львів» і розпочнеться о 18:00.
«Динамо» в попередньому раунді перемогло вінницьку «Ниву» з рахунком 1:0, а «Шахтар» здолав «Вільхівці» — 3:0.
Минулого сезону команди також зустрілися в 1/8 фіналу Кубка України. Тоді кияни перемогли з рахунком 2:1 і згодом виграли турнір.
Загалом на Київстар ТБ зібрана широка добірка спортивних каналів — від класичного футболу до зимових видів спорту. Зручна навігація, розклади та добірки дозволяють не пропустити жодного фінішу улюблених спортсменів. Увесь контент на сервісі можна дивитися у високій якості на п’яти пристроях одночасно: смартфоні, планшеті, ноутбуці, SMART TV чи Xbox.