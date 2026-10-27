Оголошено ім'я володаря "Золотого м'яча-2026"

"Золотий м'яч" / © Associated Press

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У понеділок, 26 жовтня, в лондонському театрі "Палладіум" відбулася урочиста церемонія вручення "Золотого м'яча-2026".

Найкращим футболістом світу за версією авторитетного журналу France Football став форвард мюнхенської "Баварії" та збірної Англії Гаррі Кейн.

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У боротьбі за нагороду Кейн обійшов двох інших головних претендентів на "Золотий м'яч": вінгера "Барселони" та збірної Іспанії Ламіна Ямаля та нападника мадридського "Реала" і збірної Франції Кіліана Мбаппе.

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33-річний Кейн уперше в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". Рекордсменом за кількістю виграних "Золотих м'ячів" залишається форвард "Інтера" Маямі Ліонель Мессі, який отримував цей приз вісім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Найближчим переслідувачем аргентинця є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Нагадаємо, торік володарем "Золотого м'яча" став вінгер ПСЖ та збірної Франції Усман Дембеле.

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