Объявлено имя обладателя "Золотого мяча-2026"

"Золотой мяч" / © Associated Press

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В понедельник, 26 октября, в лондонском театре "Палладиум" состоялась торжественная церемония вручения "Золотого мяча-2026".

Лучшим футболистом мира по версии авторитетного журнала France Football стал форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн.

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В борьбе за награду Кейн обошел двух других главных претендентов на "Золотой мяч": вингера "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямаля и нападающего мадридского "Реала" и сборной Франции Килиана Мбаппе.

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33-летний Кейн впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча". Рекордсменом по количеству выигранных "Золотых мячей" остается форвард "Интера" Майами Лионель Месси, который получал этот приз восемь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Ближайшим преследователем аргентинца является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Напомним, в прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле.

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