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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
470
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1 хв

Шахтар — Динамо: де і коли дивитися матч 1/8 фіналу Кубка України

Класичне відбудеться 27 жовтня у Львові.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Шахтар" — "Динамо"

"Шахтар" — "Динамо" / © ФК Динамо Київ

У вівторок, 27 жовтня, донецький "Шахтар" і київське "Динамо" позмагаються в матчі 1/8 фіналу Кубка України сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на "Арені Львів" у Львові. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

В 1/16 фіналу турніру гранди українського футболу перемогли представників Другої ліги: "Шахтар" розгромив "Вільхівці" (3:0), а "Динамо" здолало вінницьку "Ниву" (1:0).

Де дивитися матч Шахтар — Динамо

В Україні поєдинок "Шахтар" — "Динамо" у прямому ефірі покаже телеканал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Пряму трансляцію матчу також здійснюватиме YouTube-канал УПЛ ТБ.

На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Шахтар" — "Динамо".

Переможець одноматчевого протистояння вийде до чвертьфіналу Кубка України.

Згідно з регламентом Кубка України, в разі нічиєї в основний час одразу пробиватиметься серія пенальті — без додаткових таймів.

Зазначимо, що у попередньому розіграші Кубка України "біло-сині" та "гірники" також зустрілися вже на стадії 1/8 фіналу. Тоді "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Шахтарем" з рахунком 2:1.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" з новим тренером обіграло "Кудрівку" в матчі УПЛ.

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