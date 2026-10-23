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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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349
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2 хв

"Динамо" з новим тренером обіграло "Кудрівку" в матчі УПЛ

Поєдинок затьмарила страшна травма одного з лідерів гостей.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Динамо" — "Кудрівка"

"Динамо" — "Кудрівка" / ФК "Кудрівка"

Київське "Динамо" обіграло "Кудрівку" в матчі десятого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві завершився з рахунком 3:1.

"Біло-сині" відкрили рахунок на 28-й хвилині зустрічі — автоголом відзначився захисник гостей Богдан Векляк.

Наприкінці першого тайму півзахисник "Кудрівки" Іван Петряк отримав моторошну травму, зіткнувшись головами із захисником киян Владиславом Дубінчаком. Петряк звалився на газон і знепритомнів — його на ношах винесли з поля та доправили до карети швидкої допомоги.

На старті другого тайму "Динамо" подвоїло свою перевагу — Микола Михайленко забив красивим дальнім ударом.

На 68-й хвилині гості скоротили відставання — відзначився Кая Макоссо.

На 79-й хвилині кияни встановили остаточний рахунок гри — забив Олександр Піхальонок.

Огляд матчу "Динамо" — "Кудрівка"

Буде додано незабаром.

Для "Динамо" це був перший матч після звільнення Ігоря Костюка з посади головного тренера. Під час поєдинку з "Кудрівкою" виконувачем обов'язків головного тренера столичного клубу буде поляк Мацей Кендзьорек, який працював у тренерському штабі Костюка.

Завдяки цій перемозі "Динамо" з 19 очками після дев'яти зіграних матчів піднялося на третє місце в турнірній таблиці УПЛ. "Кудрівка" з 5 балами після десяти поєдинків залишилася на передостанній, 15-й сходинці.

У наступному турі УПЛ "Динамо" на виїзді зіграє з "Кривбасом", а "Кудрівка" у гостях позмагається з "Карпатами". Обидва матчі відбудуться 2 листопада.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" у більшості програв "Інтеру" в Лізі чемпіонів.

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