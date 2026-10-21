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Динамо — Кудрівка: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ
Дивіться пряму трансляцію поєдинку 10-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні між київським "Динамо" та "Кудрівкою".
У п'ятницю, 23 жовтня, київське "Динамо" зіграє з "Кудрівкою" в матчі десятого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві. Стартовий свисток пролунає о 13:00.
"Динамо" з 16 очками після восьми зіграних матчів посідає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ. "Кудрівка" з 5 балами після дев'ять поєдинків розташовується на передостанній, 15-й сходинці.
Минулого туру "Динамо" програло "Поліссю" (1:3) в матчі, де від 5-ї хвилини перебувало у більшості після вилучення воротаря житомирців. Після завершення поєдинку столичний клуб оголосив про звільнення Ігоря Костюка з посади головного тренера.
Під час матчу з "Кудрівкою" виконувачем обов'язків головного тренера "Динамо" буде поляк Мацей Кендзьорек, який працював у тренерському штабі Костюка.
До вашої уваги онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Кудрівка" з Youtube-каналу FootballHub.
Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Раніше повідомлялося, що визначено дати і час початку матчів 1/8 фіналу Кубка України.