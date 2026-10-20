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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Шахтар" зіграє з "Динамо": визначено дати і час початку матчів 1/8 фіналу Кубка України

Поєдинки 1/8 фіналу Кубка України з футболу відбудуться від 27 до 29 жовтня.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Шахтар" — "Динамо"

"Шахтар" — "Динамо" / © ФК Динамо Київ

Дирекція з проведення Кубка України з футболу сезону-2026/27 затвердила дати й час початку матчів 1/8 фіналу турніру.

Про це повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ).

На цій стадії турніру зіграють 16 клубів, які виграли свої матчі 1/16 фіналу.

Учасники 1/8 фіналу Кубка України з футболу

  • УПЛ (11): "Кривбас", "Епіцентр", "Лівий Берег", "Зоря", "Полісся", "Динамо", "Карпати", "Харків", "Верес", ЛНЗ, "Шахтар"

  • Перша ліга (3): "Олександрія", "Металіст", "Чернігів"

  • Друга ліга (0):

  • Аматори (2): "Маяк" Сарни, "Новий Розділ"

Переможці одноматчевих протистоянь 1/8 фіналу вийдуть до чвертьфіналу. Згідно з регламентом Кубка України, в разі нічиєї в основний час одразу пробиватиметься серія пенальті — без додаткових таймів.

Уже в 1/8 фіналу національного Кубка зіграють між собою головні фаворити турніру — донецький "Шахтар" і київське "Динамо".

Зазначимо, що у попередньому розіграші Кубка України "біло-сині" та "гірники" також зустрілися вже на стадії 1/8 фіналу. Тоді "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Шахтарем" з рахунком 2:1.

Розклад матчів 1/8 фіналу Кубка України

Вівторок, 27 жовтня

13:00 "Лівий Берег" (Київ) — "Верес" (Рівне). Місце проведення: Київська область. Стадіон "Арена Лівий Берег"

18:00 "Шахтар" (Донецьк) — "Динамо" (Київ). Місце проведення: Львів. Стадіон "Арена Львів"

Середа, 28 жовтня

11:00 "Маяк" Сарни — "Харків". Місце проведення: Сарни. Стадіон "Сарни-Арена"

11:00 "Чернігів" — "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський). Місце проведення: Чернігів. Стадіон "Чернігів-Арена"

13:00 ЛНЗ (Черкаси) — "Металіст" (Харків). Місце проведення: Черкаси. Стадіон "Черкаси-Арена"

15:30 "Полісся" (Житомир) — "Новий Розділ" (Львівська область). Місце проведення: Житомир. Стадіон "Полісся"

Четвер, 29 жовтня

13:00 "Зоря" (Луганськ) — "Кривбас" (Кривий Ріг). Місце проведення: Київ. Стадіон "Динамо" ім. В. Лобановського

18:00 "Карпати" (Львів) — "Олександрія". Місце проведення: Львів. Стадіон "Україна"

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України стало київське "Динамо", яке у фіналі перемогло "Чернігів" (3:1).

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