ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
383
Час на прочитання
2 хв

Чи дорожчатиме долар: експерти шокували прогнозом про курс валют в Україні

Що буде з курсом долара та євро у другій половині жовтня. Прогнози Олега Пендзина, Андрія Шевчишина та Андрія Забловського щодо валютного ринку.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Панченко Олександр Панченко Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Експерти зробили прогноз щодо курсу валют

Експерти зробили прогноз щодо курсу валют / © Pixabay

Ситуація з курсом долара в Україні продовжує залишатися складною та важко прогнозованою. Експерти наголошують, що наразі достовірними можуть бути лише короткострокові прогнози у межах двох-чотирьох тижнів.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Залежність курсу від рішень Верховної Ради та міжнародної допомоги

Економічний експерт Олег Пендзин бачить прямий зв’язок між курсом валют і результативністю роботи Верховної Ради у другій половині жовтня.

Олег Пендзин: «Внутрішня ситуація в Україні — і з курсом долара, і зі станом держбюджету — напряму залежить від надходження призупиненої зарубіжної допомоги у 29,5 млрд доларів, умовою отримання якої є прийняття Верховною Радою понад двох десятків законів.

Зокрема, важливий "маяк" — закон про оподаткування поштових пересилань товарів з-за кордону. І не тільки, це і закони про боротьбу з корупцією, і реформування судової системи, і так далі, про це багато сказано. Рада почала працювати, є надія, що принаймні основні закони приймуть, і кошти надійдуть. Тому висловлю обережний оптимізм: до кінця жовтня курс долара утримається в коридорі 45–45,5 грн/долар».

Негативні економічні фактори та тиск на долар

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, навпаки, зазначає, що і економічний, і безпековий фактори залишаються в негативі.

Андрій Шевчишин: «Економіка йде в мінус, ріст цін прискорюється, що вимагає вирівнювання паритету з доларом, тобто девальвації гривні. Тому вся наступна динаміка долара тепер залежить від двох речей: рішення НБУ та котирування долар/євро. Якщо воно продовжить падіння (а технічно пробито висхідний канал і йде на 1,10), то в Україні тиск піде прямо на долар, без прокладки у вигляді євро».

Очікування щодо безготівкового та готівкового ринку

Експерт Андрій Забловський прогнозує, що до кінця жовтня:

  • На безготівковому ринку: долар буде в коридорі 45–45,3 грн/долар.

  • На готівковому ринку: понад 45,5 грн/долар.

  • Котирування пари долар/євро: залишаться у межах 1,12–1,13.

За його словами, курс готівкового євро в Україні у другій половині жовтня дещо підвищиться і триматиметься в межах 51–51,5 грн/євро у продажу. Водночас готівковий ринок заспокоїться, а попит на валюту впаде.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie