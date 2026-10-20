Чи дорожчатиме долар: експерти шокували прогнозом про курс валют в Україні

Експерти зробили прогноз щодо курсу валют / © Pixabay

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Ситуація з курсом долара в Україні продовжує залишатися складною та важко прогнозованою. Експерти наголошують, що наразі достовірними можуть бути лише короткострокові прогнози у межах двох-чотирьох тижнів.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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Залежність курсу від рішень Верховної Ради та міжнародної допомоги

Економічний експерт Олег Пендзин бачить прямий зв’язок між курсом валют і результативністю роботи Верховної Ради у другій половині жовтня.

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Олег Пендзин: «Внутрішня ситуація в Україні — і з курсом долара, і зі станом держбюджету — напряму залежить від надходження призупиненої зарубіжної допомоги у 29,5 млрд доларів, умовою отримання якої є прийняття Верховною Радою понад двох десятків законів.

Зокрема, важливий "маяк" — закон про оподаткування поштових пересилань товарів з-за кордону. І не тільки, це і закони про боротьбу з корупцією, і реформування судової системи, і так далі, про це багато сказано. Рада почала працювати, є надія, що принаймні основні закони приймуть, і кошти надійдуть. Тому висловлю обережний оптимізм: до кінця жовтня курс долара утримається в коридорі 45–45,5 грн/долар».

Негативні економічні фактори та тиск на долар

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, навпаки, зазначає, що і економічний, і безпековий фактори залишаються в негативі.

Андрій Шевчишин: «Економіка йде в мінус, ріст цін прискорюється, що вимагає вирівнювання паритету з доларом, тобто девальвації гривні. Тому вся наступна динаміка долара тепер залежить від двох речей: рішення НБУ та котирування долар/євро. Якщо воно продовжить падіння (а технічно пробито висхідний канал і йде на 1,10), то в Україні тиск піде прямо на долар, без прокладки у вигляді євро».

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Очікування щодо безготівкового та готівкового ринку

Експерт Андрій Забловський прогнозує, що до кінця жовтня:

На безготівковому ринку: долар буде в коридорі 45–45,3 грн/долар .

На готівковому ринку: понад 45,5 грн/долар .

Котирування пари долар/євро: залишаться у межах 1,12–1,13.

За його словами, курс готівкового євро в Україні у другій половині жовтня дещо підвищиться і триматиметься в межах 51–51,5 грн/євро у продажу. Водночас готівковий ринок заспокоїться, а попит на валюту впаде.

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