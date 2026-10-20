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Чи дорожчатиме долар: експерти шокували прогнозом про курс валют в Україні
Що буде з курсом долара та євро у другій половині жовтня. Прогнози Олега Пендзина, Андрія Шевчишина та Андрія Забловського щодо валютного ринку.
Ситуація з курсом долара в Україні продовжує залишатися складною та важко прогнозованою. Експерти наголошують, що наразі достовірними можуть бути лише короткострокові прогнози у межах двох-чотирьох тижнів.
Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.
Залежність курсу від рішень Верховної Ради та міжнародної допомоги
Економічний експерт Олег Пендзин бачить прямий зв’язок між курсом валют і результативністю роботи Верховної Ради у другій половині жовтня.
Олег Пендзин: «Внутрішня ситуація в Україні — і з курсом долара, і зі станом держбюджету — напряму залежить від надходження призупиненої зарубіжної допомоги у 29,5 млрд доларів, умовою отримання якої є прийняття Верховною Радою понад двох десятків законів.
Зокрема, важливий "маяк" — закон про оподаткування поштових пересилань товарів з-за кордону. І не тільки, це і закони про боротьбу з корупцією, і реформування судової системи, і так далі, про це багато сказано. Рада почала працювати, є надія, що принаймні основні закони приймуть, і кошти надійдуть. Тому висловлю обережний оптимізм: до кінця жовтня курс долара утримається в коридорі 45–45,5 грн/долар».
Негативні економічні фактори та тиск на долар
Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, навпаки, зазначає, що і економічний, і безпековий фактори залишаються в негативі.
Андрій Шевчишин: «Економіка йде в мінус, ріст цін прискорюється, що вимагає вирівнювання паритету з доларом, тобто девальвації гривні. Тому вся наступна динаміка долара тепер залежить від двох речей: рішення НБУ та котирування долар/євро. Якщо воно продовжить падіння (а технічно пробито висхідний канал і йде на 1,10), то в Україні тиск піде прямо на долар, без прокладки у вигляді євро».
Очікування щодо безготівкового та готівкового ринку
Експерт Андрій Забловський прогнозує, що до кінця жовтня:
На безготівковому ринку: долар буде в коридорі 45–45,3 грн/долар.
На готівковому ринку: понад 45,5 грн/долар.
Котирування пари долар/євро: залишаться у межах 1,12–1,13.
За його словами, курс готівкового євро в Україні у другій половині жовтня дещо підвищиться і триматиметься в межах 51–51,5 грн/євро у продажу. Водночас готівковий ринок заспокоїться, а попит на валюту впаде.