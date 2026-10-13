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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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День ангела 20 жовтня: кого та як вітати з іменинами

20 жовтня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 20 жовтня

Який день ангела 20 жовтня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 20 жовтня

20 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Артема, Германа, Івана, Леоніда, Миколу, Михайла, Олександра, Павла, Петру, Ірину.

Артем — давньогрецьке походження, означає «присвячений Артеміді». В дитинстві щедрий, раціональний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Герман — латинське ім’я, перекладається як «рідний». В дитинстві часто ховає свої емоції, має великі амбіції. В дорослому віці стає кар’єристом.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

Леонід — давньогрецьке походження, означає «левиного роду». В дитинстві життєрадісний, має легку вдачу. В дорослому віці стає врівановаженим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві спокійний, ніжний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «хто як Бог». В дитинстві ввічливий, щирий. В дорослому віці стає справедливим.

Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві енергійний, товариський. В дорослому віці стає сміливим.

Павло — латинське ім’я, перекладається як «молодший». В дитинстві жіночний, добрий. В дорослому віці стає добродушним.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві спокійний, доброзичливий. В дорослому віці стає рішучим.

Ірина — давньогрецьке походження, означає «дарує мир і спокій». В дитинстві вміє співпереживати, самостійна. В дорослому віці стає мрійливою.

День ангела 20 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 20 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 20 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів і допомагає знаходити правильний шлях. Бажаю здоров’я, душевного спокою, щастя та здійснення найзаповітніших мрій!

***

Щиро вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець захищає тебе від усього злого, дарує сили у складні моменти та веде назустріч добрим подіям. Бажаю любові, радості, достатку й тепла в серці.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб у житті завжди знаходилося місце для щирих усмішок, приємних зустрічей і маленьких чудес. Нехай поруч будуть дорогі люди, а кожен новий день приносить добрі новини та приводи для радості.

***

Вітаю з твоїм особливим днем — Днем ангела! Нехай небесний покровитель береже тебе на кожному кроці, відводить усі тривоги та допомагає здійснювати задумане. Бажаю міцного здоров’я, миру, добробуту та гармонії.

***

З іменинами! Нехай твій ангел завжди тримає тебе під своїм крилом, а доля дарує якомога більше світлих і щасливих моментів. Бажаю, щоб у домі панували затишок і достаток, у серці — любов, а в житті — мир і удача.

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