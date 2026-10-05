Яке свято 12 жовтня 2026 року / © ТСН

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12 жовтня 2026 року — понеділок. 1691-й день війни в Україні.

Яке свято 12 жовтня

12 жовтня віряни святкують День пам’яті мучеників Прова, Тараха та Андроніка / © pexels.com

12 жовтня віряни святкують День пам’яті мучеників Прова, Тараха та Андроніка. Тарах був літнім римським воїном, Пров — уродженцем Сіде в Памфілії, а Андронік — молодим християнином з Ефеса. Їх заарештували в Кілікії та вимагали принести жертви язичницьким богам. Усі троє відмовилися зректися Христа. За переказами, мучеників неодноразово допитували й жорстоко катували, але вони залишалися непохитними у вірі. Зрештою їх віддали на розтерзання диким звірам, а коли ті не заподіяли їм шкоди, святих убили мечами.

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12 жовтня в Україні святкують День військового капелана / © КМДА

12 жовтня в Україні святкують День військового капелана. Ця дата пов’язана з днем пам’яті святого Мартина Милостивого (Турського), якого традиційно вважають покровителем військових капеланів. Після переходу українських церков на новий календар день його пам’яті змістився з 25 на 12 жовтня. Військові капелани — це священнослужителі, які перебувають поруч із військовими та забезпечують їхню духовну й релігійну підтримку. Вони проводять богослужіння та молитви, спілкуються з бійцями, допомагають переживати втрати, страх і важкі обставини війни, підтримують поранених та родини військовослужбовців. Історія такого служіння в Україні сягає княжих і козацьких часів; капелани також служили у військах УНР та УПА.

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12 жовтня Всесвітній день економіста / © pexels.com

Також 12 жовтня Всесвітній день економіста. Свято присвячене фахівцям, які досліджують економічні процеси, працюють із фінансами, прогнозуванням, плануванням та аналізом. Економісти допомагають оцінювати стан економіки, аналізувати інфляцію, зайнятість, доходи, виробництво й торгівлю, прогнозувати наслідки економічних рішень. Їхня робота потрібна як державним установам і міжнародним організаціям, так і банкам, підприємствам та дослідницьким центрам.

12 жовтня День Колумба / © pexels.com

А ще 12 жовтня День Колумба. Припадає на другий понеділок жовтня. Колумб вирушив у плавання під прапором іспанської корони, прагнучи знайти західний морський шлях до Азії. 12 жовтня його експедиція досягла одного з островів Багамського архіпелагу. При цьому Колумб не був першим європейцем в Америці: приблизно за п’ять століть до нього до Північної Америки дісталися скандинавські мореплавці, а самі американські континенти тисячоліттями були заселені корінними народами.

12 жовтня святкують Міжнародний день крику в момент розчарування / © pexels.com

12 жовтня святкують Міжнародний день крику в момент розчарування. Ідея дня дуже проста: людям пропонують символічно позбутися накопиченого роздратування та стресу, одночасно покричавши протягом приблизно 30 секунд. Звісно, робити це радять там, де крик не налякає і не потурбує інших.

12 жовтня Всесвітній день боротьби з артритом / © pexels.com

Також 12 жовтня Всесвітній день боротьби з артритом. Його головна мета — підвищити обізнаність про артрит та інші ревматичні й захворювання опорно-рухового апарату, а також привернути увагу до важливості своєчасної діагностики та лікування. Ініціативу започаткували 1996 року за участю організації Arthritis and Rheumatism International. Сьогодні інформаційні кампанії до цієї дати підтримує, зокрема, Європейський альянс асоціацій ревматологів (EULAR).

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