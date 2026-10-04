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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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73
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Насуваються осінні тумани: синоптики назвали регіони, де варто бути вкрай обережними на дорогах

Метеорологи попередили жителів кількох областей та Київщини про сильне зниження видимості на дорогах через осінні тумани.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
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Туман

Україну накриють тумани / © unsplash.com

У неділю, 4 жовтня, на всій території України переважатиме суха осіння погода без опадів. Проте водіям та пішоходам варто бути обережними, адже в деяких регіонах видимість суттєво погіршиться.

Про метеорологічну ситуацію на вихідних повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Температура повітря та ранкові тумани

За прогнозами синоптиків, у західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями очікується туман. Вітер по всій країні буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Щодо температури повітря, то вночі вона коливатиметься від 1 до 6° тепла. Найтепліше в темну пору доби буде на півдні країни — від 4 до 9° вище нуля. Водночас по всій Україні, окрім південних регіонів, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0…-3°. Вдень повітря прогріється до 14-19°, і лише у східних областях буде трохи прохолодніше — від 11 до 16° тепла.

Погода в Україні 4 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 4 жовтня / © Укргідрометцентр

Прогноз погоди для Києва та області

Окремий прогноз фахівці опублікували для столичного регіону. На Київщині також прогнозують мінливу хмарність без жодних опадів, а вночі та вранці місцями територію області огорне осінній туман.

Температура вночі становитиме 1-6° тепла, при цьому на ґрунті можливі заморозки 0-3°. Вдень стовпчики термометрів покажуть комфортні 14-19°.

У самій столиці заморозків не передбачається. Вночі в Києві очікується 4-6° тепла, а вдень повітря прогріється до 16-18°.

Нагадаємо, після заморозків прийде синоптики обіцяють українцям ще одне «бабине літо». Нову хвилю осіннього тепла очікують вже від наступного тижня.

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