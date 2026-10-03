На Україну сунуть ще сильніші заморозки та нова хвиля похолодання: де буде особливо небезпечно (мапа)

Осінь / © pexels.com

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У суботу, 3 жовтня, в Україні утримається суха та сонячна погода.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 3 жовтня погоду в Україні визначатиме антициклон, завдяки якому по всій країні утримається суха, ясна та сонячна погода вдень. Водночас безхмарне небо вночі призведе до зниження температури, тому майже в усіх регіонах, окрім півдня, очікуються заморозки.

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Удень повітря прогріється до +17…+20 градусів тепла, на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до +20…+23 градусів тепла, а на північному сході буде дещо прохолодніше — близько +14…+16 градусів тепла. Також Діденко зауважує, що відчутне похолодання разом із дощами орієнтовно прийде 9–10 жовтня.

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Метеоролоічна мапа / © Наталія Діденко / Facebook

В Українському гідрометцентрі прогнозують по країні 3 жовтня мінливу хмарність без опадів. У західних областях вночі та вранці місцями зберігатиметься туман. Вітер дутиме переважно північно-західний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Уночі температура повітря становитиме від +1 до +6 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14.+19 тепла.

Погода в Україні 3 жовтня / © Укргідрометцентр

Водночас метеорологи оголосили попередження про стихійні та небезпечні явища, адже вночі 3 та 4 жовтня на Прикарпатті очікуються заморозки в повітрі від 0 до -3 градусів морозу, що відповідає другому, помаранчевому рівню небезпечності. Крім того, у ніч проти 3 жовтня по всій країні, а в ніч проти 4 жовтня на Правобережжі передбачаються заморозки на поверхні ґрунту до -3 морозу, через що введено перший, жовтий рівень небезпечності.

Синоптики попереджають про заморозки в Україні 3 жовтня / © Укргідрометцентр

«Погодні умови можуть принести шкоду для незібраної городини», — попереджають метеорологи.

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Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 3 жовтня.

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