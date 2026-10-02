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У суботу, 3 жовтня, в Україні переважатиме суха та ясна погода без опадів, однак у багатьох регіонах очікується відчутне нічне похолодання. Попри денне тепло до +22 градусів синоптики попереджають про нічні заморозки й штормовий вітер у окремих областях.

Якою буде погода в Україні 3 жовтня — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що у суботу, 3 жовтня, антициклон зумовлюватиме в Україні суху та ясну погоду.

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«Ясна погода вночі може спричинити заморозки у більшості регіонів України, окрім південної частини», — попереджає Діденко.

За прогнозом синоптикині, вдень температура повітря коливатиметься від +17 до +20 градусів тепла, на Закарпатті очікується від +20 до +23 градусів тепла. На північному сході України буде дещо свіжіше — від +14 до +16 градусів тепла.

У Києві цими вихідними погода буде сухою ясною та сонячною, максимальна температура повітря у столиці очікується близько +18 градусів вище нуля.

«За попередніми прогнозами, дощі та похолодання очікуються 9-10 жовтня», — зазначає Діденко.

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Метеорологічна мапа / © Наталія Діденко / Facebook

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, 3 жовтня в Україні очікується хмана погода без опадів, а в західних областях у нічні та вранішні години місцями зберігатиметься туман.

Вітер дутиме переважно в північно-західному напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. Уночі температура повітря знизиться до +1…+6 градусів тепла, водночас удень стовпчики термометрів піднімуться до +14…+19 градусів тепла.

Погода в Україні 3 жовтня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики оголосили попередження про стихійні метеорологічні явища, адже вночі 3 та 4 жовтня на Прикарпатті очікуються заморозки в повітрі від 0 до -3 морозу, що відповідає другому, помаранчевому рівню небезпечності. Крім того, у ніч на 3 жовтня по всій території країни, а в ніч на 4 жовтня на Правобережжі передбачаються заморозки на поверхні ґрунту до -3 морозу, через що оголошено перший, жовтий рівень небезпечності.

Такі погодні умови можуть завдати шкоди ще не зібраному врожаю городини, зазначають синоптики.

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Синоптики попреджають про заморозки в Україні 3 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 3 жовтня очікується хмарна погода і без опадів. Вітер дутиме північно-західний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла, вдень очікується від +14 до +19 градусів тепла. Водночас синоптики попереджають про нічні заморозки на поверхні ґрунту до -3 градусів. У зв’язку із цим, в регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про заморозки на Київщині 3 жовтня / © Укргідрометцентр

У Києві вночі очікується від +4 до +6 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +16…+18 градусів вище нуля.

Погода у Львові

У Львові 3 жовтня буде хмарно із проясненнями, проте без опадів. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Синоптики попереджають про сильний заморозок у регіоні вночі — до –4 градусів морозу. Вдень температура повітря становитиме від +19 до +24 градусів тепла.

У Львові вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман, а вночі очікуються заморозки до –2 градусів морозу, температура вдень становитиме від +20 до +22 градусів тепла.

Також метеорологи попереджають про погіршення видимості в тумані до 500 — 1000 метрів.

Погода у Дніпрі

У суботу, 3 жовтня, у Дніпропетровській області та місті Дніпро буде мінлива хмарність та без опадів. Вітер дутиме північно-західний та зі швидкістю 7-12 м/с. Однак синоптики попереджають про пориви вітру до 15-20 м/с. У зв’язку із цим, в регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

На Дніпропетровщині синоптики попереджають про сильний вітер 3 жовтня / © Укргідрометцентр

Температура повітря по області очікується:

вночі від +2 до +7 градусів тепла;

вдень від +15 до +20 градусів тепла.

У місті Дніпро:

вночі буде від +4 до +6 градусів тепла;

вдень від +15 до +17 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 3 жовтня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер дутиме північно-західний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +4 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +22 градусів тепла.

В Одесі температура повітря вночі очікується від +7 до +9 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +19…+21 градусів тепла.

Погода у Харкові

За прогнозом синоптиків, 3 жовтня на Харківщині очікується мінлива хмарність без опадів із північно-західним вітром зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме +2…+7, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +12…+17 градусів тепла.

Водночас, синоптики оголосили перший, жовтий, рівень небезпечності на 4 жовтня, адже в нічний час по місту та області на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до -3 градусів морозу.

Синоптики попереджають про заморозки на Харківщині 3 жовтня / © Укргідрометцентр

У Харкові також буде сухо: нічна температура становитиме +3…+5 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +13…+15 градусів тепла.

Зауважимо, у Тихому океані розвивається один із найпотужніших за всю історію спостережень Ель-Ніньйо, який уже впливає на глобальну температуру та може посилювати спеку, посухи, зливи, шторми й повені в різних частинах планети. Пов’язана з ним велетенська океанічна хвиля Кельвіна рухається до західного узбережжя США, що здатне тимчасово підвищити рівень моря біля Каліфорнії та посилити наслідки штормів.

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