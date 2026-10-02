ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
2 хв

Найефективніша зброя проти реактивних дронів РФ під загрозою: що відбувається з українськими F-16

Українські F-16 суттєво відстають від графіка технічного обслуговування і мають дефіцит боєприпасів.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
F-16 в Україні

F-16 в Україні

Українським винищувачам F-16, які є одним із найефективніших засобів протидії російським реактивним дронам, бракує боєприпасів, а значна частина літаків потребує тривалого технічного обслуговування.

Про це пише видання Breaking Defense із посиланням на колишню заступницю міністра оборони України з питань цифрової трансформації Катерину Черногоренко.

За її словами, F-16 належать до найефективніших інструментів, які Україна може використовувати для боротьби з російськими реактивними безпілотниками. Водночас ефективність винищувачів обмежують проблеми з боєприпасами та їхньою експлуатаційною підтримкою.

Черногоренко зазначила, що українські F-16 суттєво відстають від графіка технічного обслуговування. Після передачі літаків зі США до Бельгії ремонт і технічні роботи можуть тривати до 40 тижнів, тоді як у звичайних умовах на аналогічне обслуговування потрібно близько двох-шести тижнів.

Раніше Wall Street Journal повідомляло про серйозні проблеми з підтримкою українського парку F-16 та затримки з обслуговуванням літаків. За даними видання, Україна значною мірою залежить від західної допомоги для підтримання винищувачів у боєздатному стані.

Черногоренко попередила, що без значного збільшення постачання боєприпасів і прискорення технічного обслуговування Україна може зіткнутися з дефіцитом боєздатних F-16 вже до кінця року.

«Якщо Київ не отримає тисячі боєприпасів для F-16 і не прискорить цикл підтримки експлуатації», ситуація з доступністю винищувачів може погіршитися, зазначила вона.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що винищувачі F-16 показали високу ефективність у перехопленні нових російських реактивних дронів. Однак значна кількість цих літаків наразі перебуває на плановому технічному обслуговуванні та ремонті у країнах Європи.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie