Найефективніша зброя проти реактивних дронів РФ під загрозою: що відбувається з українськими F-16

F-16 в Україні

Реклама

Українським винищувачам F-16, які є одним із найефективніших засобів протидії російським реактивним дронам, бракує боєприпасів, а значна частина літаків потребує тривалого технічного обслуговування.

Про це пише видання Breaking Defense із посиланням на колишню заступницю міністра оборони України з питань цифрової трансформації Катерину Черногоренко.

Реклама

За її словами, F-16 належать до найефективніших інструментів, які Україна може використовувати для боротьби з російськими реактивними безпілотниками. Водночас ефективність винищувачів обмежують проблеми з боєприпасами та їхньою експлуатаційною підтримкою.

Реклама

Черногоренко зазначила, що українські F-16 суттєво відстають від графіка технічного обслуговування. Після передачі літаків зі США до Бельгії ремонт і технічні роботи можуть тривати до 40 тижнів, тоді як у звичайних умовах на аналогічне обслуговування потрібно близько двох-шести тижнів.

Раніше Wall Street Journal повідомляло про серйозні проблеми з підтримкою українського парку F-16 та затримки з обслуговуванням літаків. За даними видання, Україна значною мірою залежить від західної допомоги для підтримання винищувачів у боєздатному стані.

Черногоренко попередила, що без значного збільшення постачання боєприпасів і прискорення технічного обслуговування Україна може зіткнутися з дефіцитом боєздатних F-16 вже до кінця року.

«Якщо Київ не отримає тисячі боєприпасів для F-16 і не прискорить цикл підтримки експлуатації», ситуація з доступністю винищувачів може погіршитися, зазначила вона.

Реклама

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що винищувачі F-16 показали високу ефективність у перехопленні нових російських реактивних дронів. Однак значна кількість цих літаків наразі перебуває на плановому технічному обслуговуванні та ремонті у країнах Європи.

Новини партнерів