Гороскоп на 3–4 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна втратити душевну рівновагу

Осінній пейзаж / © Getty Images

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У такі дні не варто з’ясовувати стосунки з близькими людьми, оскільки це може призвести до серйозної й тривалої сварки, а в деяких — особливо неприємних — випадках — і до розставання.

Також не рекомендується втручатися в чужі конфлікти та дозволяти собі різкі й неприємні зауваження на адресу — зокрема, близьких людей.

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Овен

Щоб потім не пошкодувати про рішення, ухвалене цими днями, потрібно спиратися винятково на власні переконання: небажано йти на поводі у тих, хто захоче переконати вас вчинити інакше — не так, як планували спочатку.

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Телець

Сварка з близькою людиною викличе на поверхню невдоволення вашими особистими стосунками, яке давно накопичувалося як у вашого партнера, так і у вас самих: краще на деякий час відкласти розмови такого характеру.

Близнята

Варто бути обережними з новими людьми, які цими днями несподівано з’явилися у вашому найближчому оточенні: їхня привабливість і чарівність можуть ввести вас в оману.

Рак

Стіна нерозуміння, яка цими днями стоятиме між вами та оточенням, не дасть змоги вирішити важливі — професійні чи особисті — питання, тому їх слід відкласти на інший час.

Лев

Ні на роботі, ні вдома не варто брати на себе чужі обов’язки — ні моральної, ні матеріальної подяки у вигляді премії від керівництва або простого «дякую» від рідних ви однаково не дочекаєтеся, а власні справи можуть постраждати.

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Діва

Цими днями може бути чимало привабливих пропозицій найрізноманітнішого характеру, але від усіх них рекомендується відмовитися: найімовірніше, усі вони мають серйозний і водночас прихований підступ, тому принесуть не прибуток, а збитки.

Терези

Не варто втручатися у суперечку між іншими людьми, навіть якщо вам здасться, що одного з партнерів несправедливо ображають — найімовірніше, у цій ситуації є підводні камені, які спотворюють ваше сприйняття.

Скорпіон

Важливо уважно читати будь-які документи, які вам можуть запропонувати підписати в цей час, особливо ті абзаци, що надруковані дрібним шрифтом — саме там зазвичай приховані найважливіші моменти.

Стрілець

Спілкування з людьми, які ставляться до вас вороже, навіть якщо ви змушені жити чи працювати поруч із ними, завжди краще зводити до мінімуму, а цими днями — особливо: воно може призвести до серйозного конфлікту.

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Козоріг

У всьому бажано завжди дотримуватися помірності, але саме зараз — особливо: тримайте під контролем роботу, емоції та навіть раціон харчування — будь-яка надмірність може призвести до неприємних наслідків.

Водолій

Від фінансових операцій — навіть найнезначніших, таких як поповнення рахунку на мобільному телефоні чи оплата комунальних послуг — цими днями слід утриматися: навіть незначна помилка може стати причиною серйозних втрат.

Риби

Не варто нічого говорити, не замислившись над тим, до яких наслідків можуть призвести необережні слова. Щоб згодом не дивуватися: «А що я такого сказав?!», краще дотримуватися обережності — втім, вона не завадить не тільки цими днями.

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