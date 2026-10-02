Сантехніки назвали дев’ять звичних помилок, які можуть дорого вам обійтися

Що не можна робити з сантехнікою / © pexels.com

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Деякі звичні дії можуть призвести до протікань, пошкодження труб та дорогого ремонту. Експерти із сантехніки назвали дев’ять поширених помилок, яких краще уникати.

Використовувати агресивні засоби для прочищення труб

Коли вода в раковині починає погано стікати, першим рішенням часто стає хімічний засіб для прочищення труб. Однак регулярно користуватися агресивною хімією не варто.

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Співвласниця сантехнічної компанії Еллісон Гаррісон пояснює, що сильні хімічні засоби можуть бути дуже корозійними і скорочувати термін служби сантехніки. Крім того, швидке усунення засмічення не завжди означає, що причину проблеми усунуто.

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Якщо засмічення повторюється, краще з’ясувати його причину, а не постійно заливати у труби нову порцію хімії.

Купувати дешеву сантехніку сумнівної якості

Економія на кранах, змішувачах та інших сантехнічних деталях може згодом обернутися додатковими витратами.

За словами сантехніка Аарона Адамса, у дешевших виробів маловідомих виробників частіше виникають протікання. Ще одна проблема — знайти запчастини або отримати допомогу виробника після поломки буває складно.

Тому під час купівлі сантехніки варто звертати увагу не лише на ціну, а й на якість виробу, гарантію та доступність запасних деталей.

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Занадто сильно затягувати крани та з’єднання

Здається логічним: якщо з’єднання протікає, його потрібно сильніше затягнути. Насправді це одна з поширених помилок.

Причиною протікання може бути ущільнювач або прокладка. Надмірне зусилля проблему не вирішить, зате може деформувати деталі та навіть спричинити нове протікання.

Тому не варто затягувати сантехнічні з’єднання з максимальною силою. Якщо після нормального затягування вода продовжує просочуватися, потрібно знайти справжню причину несправності.

Постійно використовувати таблетки для бачка унітаза

Таблетки, які кладуть безпосередньо в бачок, допомагають підтримувати чистоту, але їхнє постійне використання може мати небажані наслідки.

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Деякі такі засоби поступово впливають на ущільнювачі та прокладки всередині бачка. Коли вони зношуються, вода може безперервно просочуватися з бачка в чашу унітаза.

Якщо ви помітили, що унітаз постійно набирає воду або вона безперервно стікає, варто перевірити внутрішні деталі бачка.

Використовувати подрібнювач харчових відходів як смітник

Ця порада насамперед стосується будинків, де під кухонною раковиною встановлений подрібнювач харчових відходів.

Його назва може створювати враження, що пристрій здатний переробити практично будь-які залишки їжі. Насправді це не так.

Фахівці радять спочатку очищати тарілки від великих залишків їжі у смітник. До подрібнювача повинні потрапляти лише невеликі частинки органічних відходів.

Не звертати уваги на якість води

Вода може містити мінерали та осад, які поступово накопичуються всередині сантехнічного обладнання.

Зокрема, відкладення можуть утворюватися у водонагрівачі, погіршуючи його ефективність та потенційно скорочуючи термін експлуатації. Осад також може накопичуватися у змішувачах та інших сантехнічних приладах.

У регіонах, де вода має підвищену жорсткість або містить багато домішок, доцільно підібрати відповідну систему очищення води з урахуванням її фактичного складу.

Зливати жир у раковину

Одна з найпоширеніших причин засмічення труб на кухні — неправильна утилізація жиру.

Поки жир гарячий, він залишається рідким, тому може здаватися, що його безпечно вилити в раковину. Проте під час охолодження він твердне та осідає на стінках труб. З часом до цього шару прилипають інші частинки, і утворюється щільне засмічення.

Саме тому жир та олію після приготування їжі краще збирати в окрему ємність, а після охолодження утилізувати належним чином.

Не перевіряти сантехніку у непомітних місцях

Протікання не завжди одразу утворює калюжу посеред кухні. Іноді вода місяцями непомітно просочується під раковиною або біля водонагрівача.

Особливо легко пропустити проблему, якщо шафка під мийкою заставлена побутовою хімією, пакетами та іншими речами.

Тому варто час від часу оглядати труби та з’єднання у місцях, куди ви зазвичай не заглядаєте. Волога, краплі води, плями, цвіль або незвичний запах можуть свідчити про проблему.

Ігнорувати засмічення та протікання

Повільний стік води або кран, з якого час від часу капає вода, легко відкласти «на потім». Проте сантехніки радять цього не робити.

Невелике засмічення може поступово перетворитися на серйозну пробку, а маленьке протікання — завдати значно більшої шкоди.

Особливо насторожити має ситуація, коли проблема постійно повертається. Це може означати, що потрібно усувати не наслідок, а першопричину несправності.

Простіше кажучи, головне правило догляду за сантехнікою — не чекати, поки невелика проблема стане аварійною. Не зливайте жир у раковину, обережно користуйтеся засобами для прочищення труб, стежте за протіканнями та не ігноруйте перші ознаки засмічення.

FAQ

Що не можна зливати в раковину?

Насамперед не варто зливати в кухонну раковину жир та олію після приготування їжі. Після охолодження жир твердне та осідає на внутрішніх стінках труб, що з часом може спричинити серйозне засмічення. Великі залишки їжі також краще викидати у смітник, а не відправляти в каналізацію.

Як прочистити труби, якщо вода погано стікає?

Якщо вода почала стікати повільніше, спочатку варто перевірити злив і сифон та видалити видимі забруднення. Для нескладного засмічення можна скористатися вантузом. Не варто безконтрольно використовувати агресивні хімічні засоби або змішувати різні очищувачі. Якщо вода не стікає, засмічення постійно повертається або проблема зачіпає кілька зливів одночасно, краще звернутися до сантехніка.

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