Сантехніки назвали шість ознак того, що унітаз скоро заб’ється: перевірте свій

Як зрозуміти, що унітаз скоро заб’ється / © pexels.com

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Сантехніки назвали шість ознак, які можуть свідчити про те, що унітаз скоро заб’ється. Якщо вчасно звернути на них увагу, проблему іноді можна усунути ще до того, як вода перестане сходити взагалі або почне переливатися через край.

Вода погано сходить не лише в унітазі

Одна з тривожних ознак — проблеми одночасно з кількома стоками. Наприклад, вода почала погано сходити не лише в унітазі, а й у ванні, душі чи кухонній раковині.

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Таке явище може вказувати на засмічення далі в каналізаційній системі. Повітря, якому заважає перешкода в трубі, шукає інший вихід, через що в сусідніх стоках можуть з’являтися незвичні звуки або рух води.

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У такому разі не варто багато разів змивати воду, намагаючись перевірити, чи проблема зникла. Це може лише збільшити кількість води перед засміченням і зрештою спричинити переповнення.

Вода в унітазі піднімається, а потім повільно сходить

Якщо після змивання вода підіймається вище, ніж зазвичай, а потім дуже повільно опускається, це одна з характерних ознак часткового засмічення.

Причиною може стати надмірна кількість туалетного паперу, особливо якщо його змили багато за один раз. Також у трубах можуть затримуватися вологі серветки, засоби гігієни та інші предмети, які погано розкладаються у воді.

На цьому етапі унітаз ще може працювати, оскільки частина води проходить повз перешкоду. Однак ігнорувати проблему не варто.

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Якщо рівень води вже надто високий, не змивайте повторно. Дочекайтеся, поки він знизиться. Для простого засмічення можна спробувати використати вантуз.

Унітаз забивається знову і знову

Якщо вам регулярно доводиться прочищати унітаз, навіть коли це займає лише кілька хвилин, проблема може бути серйознішою, ніж здається.

Однією з причин повторних засмічень можуть бути вологі серветки. Навіть якщо виробник вказує, що їх можна змивати в унітаз, вони не розпадаються так само швидко, як туалетний папір.

Серветки та інше сміття можуть накопичуватися на вигинах труб, поступово звужуючи прохід для води. Тому унітаз, який постійно забивається, краще не ігнорувати.

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Унітаз булькає після змивання

Булькання або дивні звуки з унітазу — ще один сигнал можливої проблеми. Зазвичай вони виникають, коли повітря не може нормально рухатися каналізаційною трубою.

Причиною може бути часткове засмічення: вода та повітря змушені проходити навколо перешкоди, через що і виникає характерне булькання.

Особливо насторожити має ситуація, коли після змивання унітазу булькання чути також у ванні, душі чи раковині. Це може означати, що проблема розташована не безпосередньо в унітазі, а далі в каналізаційній системі.

Після змивання вода з’являється у ванні або душі

Це вже серйозніша ознака. Якщо ви змиваєте унітаз, а вода водночас підіймається у ванні чи душовому зливі, проблема може бути пов’язана з основною каналізаційною трубою.

Причини бувають різними — від серйозного засмічення до пошкодження чи деформації труби.

У такому разі краще обмежити використання води в будинку та звернутися до сантехніка. Звичайного вантуза може бути недостатньо.

Вода в унітазі стала повільно сходити

Якщо чаша після змивання спорожнюється довше, ніж раніше, не варто чекати, поки унітаз заб’ється повністю.

Повільний злив часто пов’язаний із частковим засміченням, хоча причина може бути й іншою. Наприклад, варто перевірити, чи достатньо води набирається в бачок.

Коли води для одного змивання недостатньо, частина туалетного паперу та відходів може залишатися в чаші. Людина змиває воду повторно, що додатково навантажує систему.

Коли потрібно викликати сантехніка

Якщо йдеться про невелике засмічення, першим рішенням може бути вантуз. Однак повторні проблеми, вода в інших стоках, булькання одразу в кількох сантехнічних приладах або зворотний рух води можуть свідчити про проблему глибше в каналізаційній системі.

Також не варто продовжувати змивати воду, якщо ви знаєте, що в унітаз випадково потрапив сторонній предмет. Якщо він ще видимий, краще спробувати його дістати, а не проштовхувати далі в трубу.

FAQ

Що робити, якщо забився унітаз?

Насамперед не змивайте воду багато разів поспіль, особливо якщо її рівень у чаші підвищився. Дочекайтеся, поки вода опуститься, а потім спробуйте скористатися вантузом. Якщо вода не сходить, засмічення постійно повторюється або проблема одночасно виникла в інших стоках, краще звернутися до сантехніка.

Чому вода в унітазі повільно сходить?

Однією з найпоширеніших причин є часткове засмічення труби туалетним папером, вологими серветками або іншими предметами. Однак повільний злив також може виникати через недостатню кількість води в бачку. Якщо проблема повторюється або супроводжується бульканням та підняттям води в інших стоках, це може свідчити про засмічення каналізаційної системи.

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