Голубці будуть соковитими, ароматними й неймовірно смачними: додайте у фарш цей інгредієнт

Як смачно приготувати голубці

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Щоб голубці вийшли ніжними, соковитими та насиченими на смак, недостатньо просто змішати м’ясо з рисом. Є простий кулінарний секрет — додати у фарш сметану. Вона робить м’ясну начинку ніжнішою, допомагає зберегти її соковитість під час тушкування та надає приємного вершкового смаку. Такими секретами приготування голубців діляться відомі кухарі на сторінках американського сайту Food Network.

Скільки сметани додавати у фарш для голубців

Для приготування 10–12 голубців візьміть 500 г м’ясного фаршу, 100 г рису, одну цибулину та 2–3 столові ложки сметани. Також знадобляться сіль, мелений чорний перець і спеції за смаком.

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Найкраще підійде сметана жирністю 15–20%. Додавайте її до охолодженого вареного рису та фаршу, а потім ретельно перемішайте начинку. Не варто класти надто багато сметани: фарш має залишатися достатньо густим, щоб голубці добре тримали форму.

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Для ще виразнішого аромату цибулю можна попередньо обсмажити до м’якості на невеликій кількості вершкового масла або олії. Дайте їй трохи охолонути, перш ніж додавати до м’яса. Так начинка набуде приємного солодкуватого смаку.

Як приготувати голубці, щоб начинка не була сухою

Для соковитих голубців важливо не лише правильно зробити фарш, а й дотримуватися технології приготування. Рис попередньо відваріть до напівготовності, адже він ще вбиратиме рідину під час тушкування. Капустяне листя обережно відокремте від качана й проваріть до м’якості, щоб його було легко загортати.

Викладайте начинку невеликими порціями, загортайте голубці та щільно розміщуйте їх у каструлі або формі для запікання. Додайте томатний соус, трохи води чи бульйону, накрийте кришкою та тушкуйте на слабкому вогні до готовності.

Не допускайте інтенсивного кипіння: за помірного нагрівання м’ясо рівномірно приготується, а капуста стане м’якою, не розпадаючись.

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Подавайте голубці гарячими, зі сметаною та свіжою зеленню. Завдяки невеликій кількості сметани у фарші начинка буде ніжною, а сама страва — ароматною та апетитною.

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