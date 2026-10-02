Донька Педана розсекретила свого бойфренда і показала їхні ніжні обійми: "Тато називає його зятьок"

Олександр Педан із донькою

Реклама

Донька українського ведучого Олександра Педана розсекретила свого бойфренда.

Не секрет, що 21-річна Валерія вже тривалий час не самотня. Дівчина перебуває в стосунках із бойфрендом, якого не квапилась показувати публіці. Однак цього разу у своєму Instagram донька шоумена опублікувала їхні романтичні фото.

Реклама

Кадри були зроблені під час заходу Сонця. Валерія позувала в білому костюмі, а поруч із нею стояв її коханий у світлому вбранні. Окрім того, дівчина позначила його профіль. Як виявилося, донька Олександра Педана зустрічається з Данею Ківою, який був фіналістом «МастерШеф. Діти». Парочка вже протягом п’яти років у стосунках та живе разом у Львові.

Реклама

Донька Олександра Педана з бойфрендом / © instagram.com/pedanlera

Валерія жартома додала, що тато називає її бойфренда «зятьком»: «Тато називає його зятьок». Тим часом шоумен у коментарях під світлиною підтвердив, що це дійсно так: «О! Зятьок і Лєрок».

Донька Олександра Педана з бойфрендом / © instagram.com/pedanlera

Нагадаємо, нещодавно Олександр Педан ділився своїм архівним фото, на якому показував, який вигляд мав у молодості. Шоумен просто приголомшив, як змінився відтоді.

Новини партнерів