Олена Шоптенко вийшла заміж: два роки таємного роману, чоловік-іноземець та розкішне весілля в замку

Олена Шоптенко та її чоловік Крістіан Кайрос / © instagram.com/alena_shoptenko

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Українська хореографиня та танцівниця Олена Шоптенко повідомила про важливу подію в особистому житті — вона вийшла заміж за австрійця Крістіана Кайроса. Про одруження артистка оголосила 30 вересня, опублікувавши перше весільне фото з коханим. Втім, сама церемонія відбулася ще 23 вересня.

«23.09.26 Наше „так“. Цією обручкою я обираю тебе. Сьогодні, завтра і кожного дня. І обіцяю разом із тобою робити кожен звичайний день особливим. Люблю тебе, Крісе», — написала Шоптенко.

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Для хореографині це особливий новий етап життя. Її стосунки з Крістіаном тривалий час залишалися поза публічною увагою, а тепер вона вперше показала коханого та розповіла деталі їхньої історії.

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Хто такий Крістіан Кайрос

Обранець Олени — австрієць Крістіан Кайрос. Він працює у сфері безпеки, управління ризиками та оптимізації бізнес-процесів.

Як пояснювала сама Шоптенко в інтерв’ю Marie Claire, професія її чоловіка пов’язана з допомогою людям та організаціям у підготовці до різних ризиків і кризових ситуацій. Протягом багатьох років Крістіан співпрацював із великими компаніями та гуманітарними організаціями у складних регіонах світу.

Олена Шоптенко та її чоловік Крістіан Кайрос / © marieclaire.ua

Зокрема, він працював і в Україні — ще задовго до знайомства з Оленою.

Нині чоловік Шоптенко працює у Відні в ICMPD — міжнародній міжурядовій організації, яка займається питаннями міграції та міграційної політики. Окрім цього, він має власну консалтингову компанію.

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За даними з його закритого профілю, Крістіан також має трьох дітей.

Вперше побачили одне одного на заході для українських дітей

Історія Олени та Крістіана розпочалася зовсім не як романтична історія.

Вперше вони побачили одне одного близько чотирьох із половиною років тому у Відні. Обоє опинилися на новорічному заході, який організували для українських дітей, змушених залишити Україну. Олена проводила для дітей танцювальний майстер-клас, а Крістіан був одним з організаторів події.

Цікаво, що того дня вони прийшли не самі. Шоптенко була разом із сином, а Крістіан — зі своєю донькою. Тобто їхнє перше знайомство відбулося фактично у присутності їхніх дітей.

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Олена Шоптенко та її чоловік Крістіан Кайрос / © instagram.com/alena_shoptenko

Та одразу романтичних стосунків між ними не виникло. Близько пів року вони просто знали одне одного, а вже потім почали більше спілкуватися та ходити на побачення. Ще приблизно через рік після початку стосунків Крістіан зробив Олені пропозицію.

Але до весілля закохані дійшли не одразу. Між освідченням та офіційним одруженням минуло близько двох з половиною років.

Крістіан освідчився Олені на віденському колесі огляду

Пропозицію руки та серця Крістіан підготував так, щоб Олена нічого не запідозрила. Він запросив її на побачення до знаменитого віденського парку Пратер. Там розташоване Wiener Riesenrad — одне з найвідоміших коліс огляду Відня.

Для особливої нагоди Крістіан забронював приватну кабіну, де можна організувати вечерю. Олена думала, що на них просто чекає романтичне побачення. Однак під час вечері чоловік освідчився їй.

Олена Шоптенко та її чоловік Крістіан Кайрос / © marieclaire.ua

За словами Шоптенко, це стало для неї повною несподіванкою. Крістіан заздалегідь продумав усе до деталей і навіть радився з найкращою подругою Олени, яка живе у Франції, щодо вибору обручки.

Для хореографині той період був непростим: вона саме намагалася адаптуватися після вимушеної еміграції та фактично збирала своє життя заново. Тому, як зізнавалася Олена, думки про заміжжя тоді в неї взагалі не було.

Втім, місце освідчення відтоді стало особливим для пари. Щороку в день пропозиції Олена та Крістіан повертаються на те саме колесо огляду, щоб зробити спільне фото. Так романтичний момент перетворився на їхню особисту традицію.

Весілля в старовинному замку

Своє весілля Олена Шоптенко та Крістіан Кайрос влаштували в Нижній Австрії — приблизно за годину їзди від Відня. Для церемонії пара обрала Schloss Hagenberg — старовинний замок із незвичайною архітектурою та особливою атмосферою.

Це місце стало важливою частиною концепції свята. В інтер’єрі замку поєднані історичні елементи та сучасне мистецтво, а сам простір власники поступово реставрують, намагаючись максимально делікатно зберегти його історію.

Олена Шоптенко / © marieclaire.ua

Саме така естетика й сподобалася Шоптенко.

Хореографиня не хотіла демонстративної розкоші. Їй було важливо знайти місце з характером, атмосферою та власною історією. Символічним стало й те, що Schloss Hagenberg пов’язують із давньогрецькою богинею кохання Афродітою. Тож місце, де Олена та Крістіан сказали одне одному «так», виявилося буквально присвяченим темі любові.

На підготовку весілля пара мала лише півтора місяця

Попри те, що пропозиція прозвучала задовго до весілля, безпосередньо підготовка до церемонії виявилася дуже стрімкою.

Усе організували приблизно за півтора місяця. Для Австрії такі темпи є досить нетиповими, адже весілля там зазвичай планують заздалегідь — за рік або щонайменше за кілька місяців.

Олена Шоптенко та її чоловік Крістіан Кайрос / © marieclaire.ua

Однак Олені та Крістіану пощастило: у замку несподівано звільнилася потрібна дата, а дату реєстрації шлюбу в австрійському РАЦСі їм вдалося отримати приблизно за місяць. У результаті пара не стала відкладати церемонію ще на рік і скористалася можливістю.

Українські та австрійські традиції на церемонії

Весілля Олени та Крістіана було камерним і дуже особистим.

Під час церемонії пара поєднала українські та австрійські традиції — адже таким чином вони хотіли підкреслити створення нової австро-української сім’ї. Однією з незвичних австрійських традицій стало розпилювання дерева.

Молодятам дали спеціальну двосторонню пилу та колоду, яку вони мали розпиляти разом. Сенс традиції полягає в тому, що подружжя має долати труднощі спільно — а зробити це можна лише тоді, коли обоє працюють синхронно.

Для Олени цей момент виявився водночас веселим і символічним. Але найбільш зворушлива деталь чекала наприкінці церемонії. Олена та Крістіан разом стали на український рушник.

Олена Шоптенко та її чоловік Крістіан Кайрос / © instagram.com/alena_shoptenko

Для хореографині це мало особливе значення. Рушник для неї — не просто весільний атрибут, а частина української культури та її особистої ідентичності. Те, що чоловік-австрієць прийняв цю традицію, стало для Шоптенко дуже важливим моментом.

«Я просто остаточно розплакалася. Бо рушник — це частина моєї культури, традиція моєї батьківщини, частина того, що визначає мене як українку. І для мене було надзвичайно важливо, що чоловік, який не є українцем, приймає цю частину моєї ідентичності», — розповідала хореографиня.

Перший танець молодята поставили лише за три репетиції

Не обійшлося весілля й без танцю — втім, цього разу Олена опинилася не в ролі хореографині для інших, а безпосередньо у центрі власної постановки. Перший танець подружжя вони підготували лише за три репетиції.

Для Шоптенко це було незвично, адже зазвичай вона створює хореографію для інших. Цього ж разу їй хотілося не вразити гостей складними рухами, а зробити танець максимально особистим.

Олена Шоптенко та її чоловік Крістіан Кайрос / © instagram.com/alena_shoptenko

Крістіан, за словами Олени, виявився досить гнучким партнером і навіть непогано танцює. Попри свій зріст у два метри, він не побоявся виглядати трохи незграбно та погодився виконати задум дружини саме так, як вона його бачила.

Для Шоптенко цей танець став способом розповісти про їхні стосунки без слів.

«Я, як людина, для якої танець — це життя, змогла через мову тіла розповісти про нашу любов. Ніби зафіксувати її в русі», — ділилася вона.

За словами Олени, ця історія дуже точно відображає їхні стосунки: вони підтримують одне одного навіть тоді, коли потрібно вийти далеко за межі власної зони комфорту.

Олена Шоптенко та її чоловік Крістіан Кайрос / © instagram.com/alena_shoptenko

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua писала про історії українських зіркових пар, між якими роки різниці обчислюються десятками.

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