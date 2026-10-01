“Пілотів не було на місцях”: пасажир Flydubai розповів, як йому вдалося знешкодити нападника й вирівняти літак

Літак / © Reuters

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Ізраїльський пасажир, який допоміг знешкодити нападника на борту літака Flydubai, розповів, як він проник до кабіни пілотів. Він відтягнув підозрюваного від системи керування, а потім допоміг стабілізувати літак, який різко втрачав висоту.

Про це пише The Times of Israel.

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Як вдалося знешкодити терориста

Зустрічаючись із ізраїльським премʼєром Беньяміном Нетаньягу в аеропорту Бен-Гуріон після повернення до Ізраїлю, пасажир Янів Хаюн розповів, що він та ще один чоловік силою проникли до кабіни пілотів. Там поранений пілот лежав біля дверей.

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«Коли я зайшов, то побачив терориста за штурвалом, між двома кріслами. Пілотів на своїх місцях не було», — розповів він.

За словами Хаюна, він схопив нападника, утримував його та спочатку витягнув із кабіни.

На запитання Нетаньягу, що саме робив нападник, Хаюн відповів: «Він намагався зламати органи керування, щоб вивести літак із ладу».

Пасажир розповів, що покликав інших ізраїльтян на борту, аби вони допомогли утримувати чоловіка, а потім повернувся до кабіни, коли літак почав різко нахилятися.

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«Я знову стрибнув туди, схопив штурвал і почав тягнути його на себе», — сказав він.

Хаюн зазначає: він знав, що потрібно робити, оскільки «дивиться “Mayday”» — канадський документальний серіал, присвячений авіакатастрофам.

«Літак почав трохи вирівнюватися, а потім пілот сказав мені, що далі він бере керування на себе», — розповів Хаюн.

Інцидент із літаком Flufubai — останні новини:

На борту рейсу Flydubai з Дубая до Тель-Авіва один із пілотів отримав ножове поранення, після чого літак різко почав втрачати висоту. Пасажири та члени екіпажу втрутилися й допомогли зупинити нападника, а борт здійснив екстрену посадку в Саудівській Аравії. Спочатку поширювалася версія, що між пілотами могли бути росіянин та українець, однак ізраїльські ЗМІ згодом повідомили, що нападником був другий пілот із Оману, а капітан — громадянин ОАЕ. За даними джерел, літак за хвилину втратив близько 4200 метрів висоти. Обставини інциденту розслідують.

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Flydubai тимчасово призупинила всі рейси до Ізраїлю та з Ізраїлю після інциденту на рейсі FZ1073, який 30 вересня прямував із Дубая до Тель-Авіва. Рішення ухвалили у координації з відповідними органами на час розслідування події. Пасажирам, чиї подорожі були скасовані, авіакомпанія обіцяє допомогти з альтернативними варіантами перельоту.

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