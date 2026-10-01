Нові ліміти від 1 жовтня: скільки готівки видаватимуть банкомати

Для деяких категорій клієнтів діє нижчий ліміт — 20 000 грн протягом трьох годин / © Національний банк України

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Від 1 жовтня 2026 року нового єдиного ліміту на зняття готівки не запроваджують, для звичайних особистих гривневих рахунків фізосіб залишається обмеження Національного банку України (НБУ) до 100 тисяч грн на добу, але банки можуть встановлювати власні нижчі межі на одну операцію або певний проміжок часу.

Таке обмеження міститься у постанові НБУ №18 про роботу банківської системи в умовах воєнного стану. Після змін у серпні 2026 року для окремих рахунків клієнтів загальна межа була збільшена до 200 000 грн, однак для звичайних особистих рахунків фізичних осіб залишили ліміт у 100 000 грн на день.

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Важливо — це максимальна сума видавання готівкової гривні з рахунку протягом дня, а не гарантія того, що банкомат видасть 100 тисяч за одну операцію.

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У «ПриватБанку» з власної картки можна отримати до 40 тисяч грн протягом трьох годин, сума операції з карткою Monobank залежить від банкомата іншого банку, а «Ощадбанк» від жовтня змінює окремі тарифні умови, зокрема щодо безкоштовного зняття коштів у сторонніх банкоматах.

Раніше ми писали про те, що зміниться в Україні від 1 жовтня 2026 року. Більше про це читайте у новині.

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