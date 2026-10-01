Росія вдарила по бізнес-центру у великому місті: вибухова хвиля зруйнувала стіни, є постраждалий

Наслідки удару по бізнес-центру в Одесі / © Одеська ОВА

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Ворог завдав удару по бізнес-центру в Одесі, одна людина постраждала.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

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«Внаслідок російської атаки пошкоджено дах та фасад двох будівель. Вибуховою хвилею вибито вікна і частково зруйновано стіни на 5-му поверсі», — написав він.

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Кіпер зазначив, що пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

Очільник Одеської МВА Сергій Лисак уточнив у Telegram, що руйнувань житлового фонду не зафіксовано.

«Вночі ворог атакував Одесу. Пошкоджена інфраструктура. Постраждала одна людина — допомогу їй надали на місці. Руйнувань житлового фонду не зафіксовано», — написав він він.

Посадовець зазначив, що комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки та прибирати територію.

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«В інших районах міста ніч минула без ворожих атак. Бажаю всім тихого гарного дня», — резюмував Лисак.

Нагадаємо, 26 вересня російський безпілотник влучив у будівельний гіпермаркет «Епіцентр» в Одесі, після чого там почалася сильна пожежа, яка вирувала весь день.

Крім того, зранку 25 вересня російська армія атакувала Одесу. В обласному центрі сталися вибухи, загинула одна людина.

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