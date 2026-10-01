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Росія вдарила по бізнес-центру у великому місті: вибухова хвиля зруйнувала стіни, є постраждалий
Внаслідок нічної російської атаки по Одесі було пошкоджено будівлю бізнес-центру й цивільну інфраструктуру, а одна людина зазнала поранень.
Ворог завдав удару по бізнес-центру в Одесі, одна людина постраждала.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.
«Внаслідок російської атаки пошкоджено дах та фасад двох будівель. Вибуховою хвилею вибито вікна і частково зруйновано стіни на 5-му поверсі», — написав він.
Кіпер зазначив, що пожежу оперативно ліквідували рятувальники.
Очільник Одеської МВА Сергій Лисак уточнив у Telegram, що руйнувань житлового фонду не зафіксовано.
«Вночі ворог атакував Одесу. Пошкоджена інфраструктура. Постраждала одна людина — допомогу їй надали на місці. Руйнувань житлового фонду не зафіксовано», — написав він він.
Посадовець зазначив, що комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки та прибирати територію.
«В інших районах міста ніч минула без ворожих атак. Бажаю всім тихого гарного дня», — резюмував Лисак.
Нагадаємо, 26 вересня російський безпілотник влучив у будівельний гіпермаркет «Епіцентр» в Одесі, після чого там почалася сильна пожежа, яка вирувала весь день.
Крім того, зранку 25 вересня російська армія атакувала Одесу. В обласному центрі сталися вибухи, загинула одна людина.