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У Києві — нові вибухи, "прилетіло" в центрі: на місто летять цілі з кількох напрямків — яка загроза
Від самого ранку у столиці оголошено жовтий рівень небезпеки.
Росіяни продовжують тероризувати Київ ударними безпілотниками.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«Влучання БпЛА в територію нежитлового комплексу в Печерському районі. Екстрені служби прямують на місце», — зазначив він.
О 6.25. у Києві було оголошено жовтий рівень небезпеки.
«Жовтий рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через дронову загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів», — йдеться у повідомленні КМВА.
Яка загроза зараз
Реактивний БпЛА через Київське водосховище курсом на Вишгород/Київ.
Реактивний БпЛА через Київське водосховище курсом на Святошин
Реактивний БпЛА з Черкащини в бік Київщини (Переяслав)
Реактивний БпЛА через Київське водосховище курсом на Вишгород/Київ
Нагадаємо, у Солом’янському та Оболонському районах Києва внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, ще на одній локації зафіксували падіння уламків дронів. У ДСНС повідомили, що внаслідок російської атаки в ніч проти 1 жовтня постраждав чоловік.