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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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2444
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У Києві — нові вибухи, "прилетіло" в центрі: на місто летять цілі з кількох напрямків — яка загроза

Від самого ранку у столиці оголошено жовтий рівень небезпеки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Над Києвом фіксують рух реактивного БпЛА

Над Києвом фіксують рух реактивного БпЛА / © Associated Press

Росіяни продовжують тероризувати Київ ударними безпілотниками.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Влучання БпЛА в територію нежитлового комплексу в Печерському районі. Екстрені служби прямують на місце», — зазначив він.

О 6.25. у Києві було оголошено жовтий рівень небезпеки.

«Жовтий рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через дронову загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів», — йдеться у повідомленні КМВА.

Яка загроза зараз

  • Реактивний БпЛА через Київське водосховище курсом на Вишгород/Київ.

  • Реактивний БпЛА через Київське водосховище курсом на Святошин

  • Реактивний БпЛА з Черкащини в бік Київщини (Переяслав)

  • Реактивний БпЛА через Київське водосховище курсом на Вишгород/Київ

Нагадаємо, у Солом’янському та Оболонському районах Києва внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, ще на одній локації зафіксували падіння уламків дронів. У ДСНС повідомили, що внаслідок російської атаки в ніч проти 1 жовтня постраждав чоловік.

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