Над Києвом фіксують рух реактивного БпЛА / © Associated Press

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Росіяни продовжують тероризувати Київ ударними безпілотниками.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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«Влучання БпЛА в територію нежитлового комплексу в Печерському районі. Екстрені служби прямують на місце», — зазначив він.

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О 6.25. у Києві було оголошено жовтий рівень небезпеки.

«Жовтий рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через дронову загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів», — йдеться у повідомленні КМВА.

Яка загроза зараз

Реактивний БпЛА через Київське водосховище курсом на Вишгород/Київ.

Реактивний БпЛА через Київське водосховище курсом на Святошин

Реактивний БпЛА з Черкащини в бік Київщини (Переяслав)

Реактивний БпЛА через Київське водосховище курсом на Вишгород/Київ

Нагадаємо, у Солом’янському та Оболонському районах Києва внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, ще на одній локації зафіксували падіння уламків дронів. У ДСНС повідомили, що внаслідок російської атаки в ніч проти 1 жовтня постраждав чоловік.

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