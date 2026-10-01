Як писати "пів" за новим правописом: розбираємо на прикладі "щопівгодини" та "пів години"

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У жовтні, з нагоди Дня української писемності та мови, в Україні та по всьому світу відбудеться щорічний Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.

Ця масштабна подія вже традиційно об’єднає тисячі людей, які прагнуть перевірити свої знання та відчути зв’язок через рідне слово. Аби підготуватися до написання тексту без помилок, команда ТСН.ua пропонує заздалегідь пригадати важливі зміни та розібратися зі складними нормами нового правопису, зокрема на прикладі вживання «пів» у словах на зразок «щопівгодини» та «пів години».

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За оновленими нормами українського правопису 2019 року, правила вживання частки «пів» зазнали суттєвих змін. Якщо раніше у багатьох випадках її потрібно було писати разом із наступним словом, то тепер її слід писати окремо — як у сполученнях пів години, пів року чи пів яблука.

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Водночас є слова, у яких «пів» не має самостійного значення «половина», тому їх пишемо разом: північ, півострів, півкуля тощо.

Проте найбільше запитань виникає тоді, коли попереду з’являється префікс що-. У таких випадках чимало людей вагаються, який із варіантів обрати: «що пів години», «що-півгодини» чи «щопівгодини». Правильний варіант — щопівгодини.

У сполученні «пів години» слова пишемо окремо, якщо мається на увазі саме часовий проміжок у тридцять хвилин, наприклад: зустріч тривала пів години. Це відповідає чинному правилу написання пів із наступним іменником.

Якщо ж до цієї конструкції додається частка що-, утворюється складний прислівник зі значенням «кожні пів години» — щопівгодини. У такому разі слово завжди пишемо разом. За цим же принципом утворюється й прислівник щопівхвилини, тобто «кожні пів хвилини».

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Аналогічно утворюється ціла група слів, де частка що- зливається з іменником в одне слово: щогодини, щодня, щомісяця, щоночі, щопонеділка, щороку та щохвилини.

Словник української мови фіксує щопівгодини саме як прислівник і наводить приклад: «Щопівгодини вона записує в журнал режим води (Василь Кучер, Засвітились вогні, 1947, 62)».

Отже згідно із чинними нормами українського правопису, слід писати:

пів години — окремо;

щогодини — разом;

щопівгодини — разом, якщо йдеться про повторювану дію кожні пів години;

щопівхвилини — разом, якщо дія відбувається кожні пів хвилини.

Підготовка до радіодиктанту — що потрібно знати

Популярний вислів «приймати участь», який ми часто чуємо в побуті, насправді є помилковим, адже в українській мові для позначення участі в події чи заході слід використовувати лише стійку словосполуку «брати участь», тоді як «приймати участь» — це калька з російського «принимать участие», про що повідомили видання «ukr-mova» та телеграм-канал Correctarium.

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Фахівці наводять приклади: неправильно — «Молодь має активно приймати участь у суспільному житті» і «Національна збірна України по футболу прийме участь у чемпіонаті Європи», а правильно — «Молодь має брати активну участь у суспільному житті» і «Національна збірна України з футболу візьме участь у чемпіонаті Європи».

Водночас частину дверей, яку в побуті часто називають «дверним косяком», українською мовою правильно називати «одвірок» — саме таке значення фіксують словники, хоча слово «косяк» теж уживається в розмовному мовленні, тоді як у літературному доречно використовувати саме «одвірок».

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