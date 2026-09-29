Радіодиктант національної єдності 2026: стала відома дата проведення

Радіодиктант / © Pexels

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Всеукраїнський радіодиктант національної єдності 2026 року відбудеться 27 жовтня. Це — День української писемності та мови.

Про це повідомило «Суспільне».

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Що відомо про Радіодиктант 2026

Щорічний радіодиктант традиційно стане нагодою для українців та всіх охочих з різних країн світу долучитися до спільного написання тексту українською мовою.

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Трансляцію проведуть у прямому ефірі на платформах «Суспільного». Диктант можна буде слухати на «Українському Радіо» та «Радіо Культура», а також дивитися на YouTube-каналі «Українського Радіо», телеканалі та YouTube-каналі «Суспільне Культура». Долучитися також можна буде через застосунки suspilne.radio та «Дія».

У команді «Українського Радіо» зазначили, що навіть в умовах повномасштабної війни радіодиктант залишається майданчиком, який об’єднує людей навколо української мови.

Хто цього року напише текст для радіодиктанту та хто читатиме його наживо, організатори оголосять пізніше.

Зазначимо, що Радіодиктант національної єдності започаткували 2000 року. Відтоді він перетворився на масштабний україномовний флешмоб, до якого щороку долучаються учасники не лише в Україні, а й за кордоном.

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2025 року на перевірку надіслали понад 11 200 робіт. Серед них були не лише електронні тексти, а й паперові листи, які учасники відправляли, зокрема, з Італії, США та Бельгії.

Як ми писали, 2025 року на перевірку надійшло понад 11,2 тисячі робіт учасників Радіодиктанту національної єдності. Найпоширенішою помилкою стало написання слова «безіменний» з однією літерою «н». Переможців визначили серед учасників, які написали диктант без помилок або з мінімальною їх кількістю.

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