ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
526
Час на прочитання
3 хв

«Це тренування слухняного стада»: в Мережі розгорілася суперечка через хвилину мовчання у школі

У Threads розгорілася суперечка через хвилину мовчання у школі — з чого все почалося.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Хвилина мовчання в школі — у Мережі спалахнула суперечка через допис в Threads

Хвилина мовчання в школі — у Мережі спалахнула суперечка через допис в Threads / © Pixabay

У соцмережах спалахнула суперечка через хвилину мовчання у школах. Дискусію спричинило запитання користувача Threads, який поцікавився, чи можна написати заяву директору, якщо батьки «з сімейних причин» не хочуть, щоб їхня дитина брала участь у хвилині мовчання.

Публікація швидко привернула увагу користувачів і зібрала сотні коментарів. TSN.ua зібрав найяскравіші реакції на допис.

Дописи в Threads / © скриншот

Дописи в Threads / © скриншот

Більшість дописувачів різко розкритикували таку позицію. Вони наголошували, що хвилина мовчання — це насамперед вшанування пам’яті військових і цивільних, які загинули внаслідок російської агресії.

«Які це сімейні причини? Хтось із сім’ї воює на боці російських окупантів?» — обурилася одна з користувачок.

Дописи в Threads / © скриншот

Дописи в Threads / © скриншот

Дописи в Threads / © скриншот

Дописи в Threads / © скриншот

Дописи в Threads / © скриншот

Дописи в Threads / © скриншот

Дописи в Threads / © скриншот

Дописи в Threads / © скриншот

/ © скриншот

© скриншот

Інші радили перевести дитину на сімейну форму навчання або знайти інший заклад освіти, якщо правила школи її не влаштовують.

Дописи в Threads / © скриншот

Дописи в Threads / © скриншот

Дописи в Threads / © скриншот

Дописи в Threads / © скриншот

Дописи в Threads / © скриншот

Дописи в Threads / © скриншот

Коли у коментарях коментаторка написала, що не є прихильницею обов’язкової хвилини мовчання, але запитаоа, «чим саме вас ущемить хвилину помовчати» у громадському місці чи закладі, автор допису відповів: «Для чого? Який сенс? Це тренування слухняного стада».

Дописи в Threads / © скриншот

Дописи в Threads / © скриншот

Дискусія продовжилася і під іншим схожим дописом. Один із користувачів Threads іронічно написав, що в Україні нібито поширюється «вірус КІСТИ». Ймовірно, так він відсилав до нещодавньої заяви співачки Насті Каменських про повернення до російської мови через нібито виявлену кісту та «психосоматику».

Дописи в Threads / © скриншот

Дописи в Threads / © скриншот

/ © скриншот

© скриншот

Інша користувачка заявила, що: «Якщо б не полеглі Герої, ваша дитина жила б в окупації (якщо б жила взагалі)».

Водночас дехто звернув увагу на дивний збіг. «За сьогодні це вже другий допис, один-в-один», — зазначив один із користувачів Threads.

Хвилина мовчання в Україні — що відомо

Загальнонаціональну хвилину мовчання в Україні запровадили у березні 2022 року указом президента Володимира Зеленського. Її проводять щодня о 09:00 на знак вшанування пам’яті загиблих унаслідок збройної агресії Росії проти України.

В указі окремо зазначено, що проведення загальнонаціональної хвилини мовчання мають забезпечувати, зокрема, у закладах освіти та дипломатичних установах.

6 березня 2026 року президент України Володимир Зеленський підписав закон №4783-IX про загальнонаціональну хвилину мовчання о 09:00 для вшанування пам’яті жертв війни. Документ систематизував і закріпив на державному рівні проведення пам’ятних заходів.

У травні уряд розширив можливості для проведення хвилини мовчання. Кабмін дозволив використовувати вуличні системи оповіщення, щоб щодня повідомляти про її початок.

Від 15 вересня новий механізм запроваджують і в Києві. О 09:00 на визначених перехрестях столиці світлофори переводять у режим «Усім червоний» — рух одночасно зупиняють для автомобілів, пішоходів і велосипедистів. На час хвилини мовчання також зупиняється наземний громадський транспорт.

Спочатку такий режим запровадили на 18 світлофорних об’єктах у центрі столиці, а надалі їхню кількість планують збільшувати. О 09:01 світлофори повертаються до звичайної роботи.

Водночас під час повітряної тривоги режим «Усім червоний» не застосовують. Обмеження також не стосуються оперативного та спеціального транспорту, який виконує невідкладні завдання з увімкненими спецсигналами.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie