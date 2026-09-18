«Це тренування слухняного стада»: в Мережі розгорілася суперечка через хвилину мовчання у школі

Хвилина мовчання в школі — у Мережі спалахнула суперечка через допис в Threads / © Pixabay

Реклама

У соцмережах спалахнула суперечка через хвилину мовчання у школах. Дискусію спричинило запитання користувача Threads, який поцікавився, чи можна написати заяву директору, якщо батьки «з сімейних причин» не хочуть, щоб їхня дитина брала участь у хвилині мовчання.

Публікація швидко привернула увагу користувачів і зібрала сотні коментарів. TSN.ua зібрав найяскравіші реакції на допис.

Реклама

Дописи в Threads / © скриншот

Більшість дописувачів різко розкритикували таку позицію. Вони наголошували, що хвилина мовчання — це насамперед вшанування пам’яті військових і цивільних, які загинули внаслідок російської агресії.

Реклама

«Які це сімейні причини? Хтось із сім’ї воює на боці російських окупантів?» — обурилася одна з користувачок.

Дописи в Threads / © скриншот

Дописи в Threads / © скриншот

Дописи в Threads / © скриншот

Дописи в Threads / © скриншот

© скриншот

Інші радили перевести дитину на сімейну форму навчання або знайти інший заклад освіти, якщо правила школи її не влаштовують.

Дописи в Threads / © скриншот

Дописи в Threads / © скриншот

Дописи в Threads / © скриншот

Коли у коментарях коментаторка написала, що не є прихильницею обов’язкової хвилини мовчання, але запитаоа, «чим саме вас ущемить хвилину помовчати» у громадському місці чи закладі, автор допису відповів: «Для чого? Який сенс? Це тренування слухняного стада».

Дописи в Threads / © скриншот

Дискусія продовжилася і під іншим схожим дописом. Один із користувачів Threads іронічно написав, що в Україні нібито поширюється «вірус КІСТИ». Ймовірно, так він відсилав до нещодавньої заяви співачки Насті Каменських про повернення до російської мови через нібито виявлену кісту та «психосоматику».

Реклама

Дописи в Threads / © скриншот

© скриншот

Інша користувачка заявила, що: «Якщо б не полеглі Герої, ваша дитина жила б в окупації (якщо б жила взагалі)».

Водночас дехто звернув увагу на дивний збіг. «За сьогодні це вже другий допис, один-в-один», — зазначив один із користувачів Threads.

Хвилина мовчання в Україні — що відомо

Загальнонаціональну хвилину мовчання в Україні запровадили у березні 2022 року указом президента Володимира Зеленського. Її проводять щодня о 09:00 на знак вшанування пам’яті загиблих унаслідок збройної агресії Росії проти України.

В указі окремо зазначено, що проведення загальнонаціональної хвилини мовчання мають забезпечувати, зокрема, у закладах освіти та дипломатичних установах.

Реклама

6 березня 2026 року президент України Володимир Зеленський підписав закон №4783-IX про загальнонаціональну хвилину мовчання о 09:00 для вшанування пам’яті жертв війни. Документ систематизував і закріпив на державному рівні проведення пам’ятних заходів.

У травні уряд розширив можливості для проведення хвилини мовчання. Кабмін дозволив використовувати вуличні системи оповіщення, щоб щодня повідомляти про її початок.

Від 15 вересня новий механізм запроваджують і в Києві. О 09:00 на визначених перехрестях столиці світлофори переводять у режим «Усім червоний» — рух одночасно зупиняють для автомобілів, пішоходів і велосипедистів. На час хвилини мовчання також зупиняється наземний громадський транспорт.

Спочатку такий режим запровадили на 18 світлофорних об’єктах у центрі столиці, а надалі їхню кількість планують збільшувати. О 09:01 світлофори повертаються до звичайної роботи.

Водночас під час повітряної тривоги режим «Усім червоний» не застосовують. Обмеження також не стосуються оперативного та спеціального транспорту, який виконує невідкладні завдання з увімкненими спецсигналами.

Новини партнерів

Новини партнерів