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«Це тренування слухняного стада»: в Мережі розгорілася суперечка через хвилину мовчання у школі
У Threads розгорілася суперечка через хвилину мовчання у школі — з чого все почалося.
У соцмережах спалахнула суперечка через хвилину мовчання у школах. Дискусію спричинило запитання користувача Threads, який поцікавився, чи можна написати заяву директору, якщо батьки «з сімейних причин» не хочуть, щоб їхня дитина брала участь у хвилині мовчання.
Публікація швидко привернула увагу користувачів і зібрала сотні коментарів. TSN.ua зібрав найяскравіші реакції на допис.
Більшість дописувачів різко розкритикували таку позицію. Вони наголошували, що хвилина мовчання — це насамперед вшанування пам’яті військових і цивільних, які загинули внаслідок російської агресії.
«Які це сімейні причини? Хтось із сім’ї воює на боці російських окупантів?» — обурилася одна з користувачок.
Інші радили перевести дитину на сімейну форму навчання або знайти інший заклад освіти, якщо правила школи її не влаштовують.
Коли у коментарях коментаторка написала, що не є прихильницею обов’язкової хвилини мовчання, але запитаоа, «чим саме вас ущемить хвилину помовчати» у громадському місці чи закладі, автор допису відповів: «Для чого? Який сенс? Це тренування слухняного стада».
Дискусія продовжилася і під іншим схожим дописом. Один із користувачів Threads іронічно написав, що в Україні нібито поширюється «вірус КІСТИ». Ймовірно, так він відсилав до нещодавньої заяви співачки Насті Каменських про повернення до російської мови через нібито виявлену кісту та «психосоматику».
Інша користувачка заявила, що: «Якщо б не полеглі Герої, ваша дитина жила б в окупації (якщо б жила взагалі)».
Водночас дехто звернув увагу на дивний збіг. «За сьогодні це вже другий допис, один-в-один», — зазначив один із користувачів Threads.
Хвилина мовчання в Україні — що відомо
Загальнонаціональну хвилину мовчання в Україні запровадили у березні 2022 року указом президента Володимира Зеленського. Її проводять щодня о 09:00 на знак вшанування пам’яті загиблих унаслідок збройної агресії Росії проти України.
В указі окремо зазначено, що проведення загальнонаціональної хвилини мовчання мають забезпечувати, зокрема, у закладах освіти та дипломатичних установах.
6 березня 2026 року президент України Володимир Зеленський підписав закон №4783-IX про загальнонаціональну хвилину мовчання о 09:00 для вшанування пам’яті жертв війни. Документ систематизував і закріпив на державному рівні проведення пам’ятних заходів.
У травні уряд розширив можливості для проведення хвилини мовчання. Кабмін дозволив використовувати вуличні системи оповіщення, щоб щодня повідомляти про її початок.
Від 15 вересня новий механізм запроваджують і в Києві. О 09:00 на визначених перехрестях столиці світлофори переводять у режим «Усім червоний» — рух одночасно зупиняють для автомобілів, пішоходів і велосипедистів. На час хвилини мовчання також зупиняється наземний громадський транспорт.
Спочатку такий режим запровадили на 18 світлофорних об’єктах у центрі столиці, а надалі їхню кількість планують збільшувати. О 09:01 світлофори повертаються до звичайної роботи.
Водночас під час повітряної тривоги режим «Усім червоний» не застосовують. Обмеження також не стосуються оперативного та спеціального транспорту, який виконує невідкладні завдання з увімкненими спецсигналами.