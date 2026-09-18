Гороскоп на 19 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли слід відігнати від себе страхи та тривоги

Осінні квіти / © Credits

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Головне в такий час — максимальна обережність, лише так можна уникнути того, щоб стати їхньою жертвою.

Страхи, тривоги та негативні думки потрібно відганяти будь-якими доступними способами — спілкуватися з приємними людьми, робити собі невеликі подарунки, дивитися гарні фільми, читати класичну літературу та частіше гуляти на свіжому повітрі.

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Овен

Не варто звертати уваги на сни, які цього дня можуть викликати у вас тривогу та побоювання: вони, за визначенням, не можуть передбачити нічого поганого, оскільки є лише грою уяви і не більше того.

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Телець

Ваше головне завдання цього дня — стриматися й не вибухнути у відповідь на чужу грубість; це буде складно, але необхідно — інакше конфлікт, що виник, може призвести до непередбачуваних наслідків.

Близнята

Якщо ви вчинили неправильно, не варто заперечувати свою провину — навпаки, потрібно якомога швидше її визнати й зробити висновки з того, що сталося; у майбутньому це стане для вас корисним — справді цінним — досвідом.

Рак

Парадокс: чим більше справ ви заплануєте на цей день, тим швидше й легше вам вдасться з ними впоратися, тож не соромтеся — беріть на себе якомога більше, це виправдає себе на всі сто відсотків

Лев

Претензій, які може висувати до вас оточення, буде багато, але звертати увагу слід лише на ті, що висловлять близькі люди, адже саме вони міститимуть правильний — конструктивний — компонент.

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Діва

Цей день сприятливий для завершення справ, які ви з різних причин довго відкладали на потім, а от до реалізації нових проєктів цього дня краще не ставати — вони, найімовірніше, не матимуть успіху.

Терези

Якими б благородними та добрими не були ваші наміри, не варто втручатися в чужі справи — у кращому разі людина серйозно й надовго образиться на вас, у гіршому — звинуватить вас у своїх проблемах.

Скорпіон

Не варто «зганяти» невдоволення собою, своїм життям і досягненнями на оточенні — особливо на близьких людях: вони не винні у вашому поганому настрої, тому слід шукати причину в собі.

Стрілець

Потік енергії, який буде надано вам цього дня, слід спрямувати не на марні переживання з будь-якого приводу, а ще частіше — без приводу, а на творчу діяльність — наприклад, на свою роботу та дім.

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Козоріг

У жодному разі не можна налаштовуватися на неприємності — позитивне мислення як дієву психологічну практику ще ніхто не скасовував, тому думати треба тільки про хороше — і воно збудеться.

Водолій

Не варто завжди беззастережно довіряти малознайомим людям, але сьогодні така необачність може бути особливо небезпечною: існує великий ризик стати жертвою шахраїв, які можуть активізуватися саме сьогодні.

Риби

Навіть якщо, як вам здається, ви припустилися цілої низки непробачливих помилок, не варто вдаватися до самокритики, якщо, звісно, у ваших планах немає самоприниження та свідомого заниження самооцінки.

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