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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Принц Гаррі вперше з’явився на публічному заході після повернення до Великої Британії

Британський принц відвідав першу церемонію Invictus Spirit Awards.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Принц Гаррі

Принц Гаррі / © Associated Press

42-річний Гаррі прибув на захід сам, без дружини Меган. Він обрав класичний костюм із метеликом, а на грудях мав свої військові та королівські медалі. Під час появи принц усміхнувся і помахав представникам медіа, які його очікували.

Британський принц Гаррі / © Associated Press

Британський принц Гаррі / © Associated Press

Гаррі прикріпив до костюма медаль за участь у війні в Афганістані, а також медалі на честь Золотого, Діамантового та Платинового ювілеїв своєї бабусі королеви Єлизавети II. Окрім цього, він мав відзнаку лицаря-командора Королівського Вікторіанського ордена, яку отримав 2015 року за службу монархині.

Британський принц Гаррі / © Associated Press

Британський принц Гаррі / © Associated Press

Церемонію Invictus Spirit Awards створили для вшанування людей, які досягли успіху в спільноті Invictus Games або зробили вагомий внесок у її розвиток.

Британський принц Гаррі / © Associated Press

Британський принц Гаррі / © Associated Press

Британський принц Гаррі спілкується з гостями на церемонії вручення нагород Invictus Spirit Awards у Лондоні / © Associated Press

Британський принц Гаррі спілкується з гостями на церемонії вручення нагород Invictus Spirit Awards у Лондоні / © Associated Press

Invictus залишається одним із небагатьох благодійних проєктів, якими принц зміг продовжити займатися після того, як 2020 року відмовився від виконання обов’язків старшого члена королівської родини.

/ © Associated Press

© Associated Press

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