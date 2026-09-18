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Принц Гаррі вперше з’явився на публічному заході після повернення до Великої Британії
Британський принц відвідав першу церемонію Invictus Spirit Awards.
42-річний Гаррі прибув на захід сам, без дружини Меган. Він обрав класичний костюм із метеликом, а на грудях мав свої військові та королівські медалі. Під час появи принц усміхнувся і помахав представникам медіа, які його очікували.
Гаррі прикріпив до костюма медаль за участь у війні в Афганістані, а також медалі на честь Золотого, Діамантового та Платинового ювілеїв своєї бабусі королеви Єлизавети II. Окрім цього, він мав відзнаку лицаря-командора Королівського Вікторіанського ордена, яку отримав 2015 року за службу монархині.
Церемонію Invictus Spirit Awards створили для вшанування людей, які досягли успіху в спільноті Invictus Games або зробили вагомий внесок у її розвиток.
Invictus залишається одним із небагатьох благодійних проєктів, якими принц зміг продовжити займатися після того, як 2020 року відмовився від виконання обов’язків старшого члена королівської родини.