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Принц Гарри впервые появился на публичном мероприятии после возвращения в Великобританию
Британский принц посетил первую церемонию Invictus Spirit Awards.
42-летний Гарри прибыл на мероприятие один, без супруги Меган. Он выбрал классический костюм с бабочкой, а на груди носил свои военные и королевские медали. Появившись, принц улыбнулся и помахал представителям СМИ, которые его ожидали.
Гарри прикрепил к костюму медаль за участие в войне в Афганистане, а также медали в честь Золотого, Бриллиантового и Платинового юбилеев своей бабушки, королевы Елизаветы II. Кроме того, он носил знак рыцаря-командора Королевского Викторианского ордена, который получил в 2015 году за службу монархине.
Церемония Invictus Spirit Awards была учреждена для чествования людей, добившихся успеха в сообществе Invictus Games или внесших весомый вклад в его развитие.
Invictus остаётся одним из немногих благотворительных проектов, которыми принц смог продолжить заниматься после того, как в 2020 году отказался от исполнения обязанностей старшего члена королевской семьи.