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ТСН в социальных сетях

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Категория
Общество
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Принц Гарри впервые появился на публичном мероприятии после возвращения в Великобританию

Британский принц посетил первую церемонию Invictus Spirit Awards.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Принц Гарри

Принц Гарри / © Associated Press

42-летний Гарри прибыл на мероприятие один, без супруги Меган. Он выбрал классический костюм с бабочкой, а на груди носил свои военные и королевские медали. Появившись, принц улыбнулся и помахал представителям СМИ, которые его ожидали.

Британский принц Гарри / © Associated Press

Британский принц Гарри / © Associated Press

Гарри прикрепил к костюму медаль за участие в войне в Афганистане, а также медали в честь Золотого, Бриллиантового и Платинового юбилеев своей бабушки, королевы Елизаветы II. Кроме того, он носил знак рыцаря-командора Королевского Викторианского ордена, который получил в 2015 году за службу монархине.

Британский принц Гарри / © Associated Press

Британский принц Гарри / © Associated Press

Церемония Invictus Spirit Awards была учреждена для чествования людей, добившихся успеха в сообществе Invictus Games или внесших весомый вклад в его развитие.

Британский принц Гарри / © Associated Press

Британский принц Гарри / © Associated Press

Британский принц Гарри общается с гостями на церемонии вручения наград Invictus Spirit Awards в Лондоне / © Associated Press

Британский принц Гарри общается с гостями на церемонии вручения наград Invictus Spirit Awards в Лондоне / © Associated Press

Invictus остаётся одним из немногих благотворительных проектов, которыми принц смог продолжить заниматься после того, как в 2020 году отказался от исполнения обязанностей старшего члена королевской семьи.

/ © Associated Press

© Associated Press

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