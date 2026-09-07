Сожалеет об этом всю жизнь: принц Гарри сделал щемящее заявление о своей маме принцессе Диане

Принц Гарри / © Associated Press

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Принц Гарри был еще ребенком, когда его мать, Диана, принцесса Уэльская, трагически погибла в автокатастрофе 29 лет назад. С тех пор принц рассказывал о том, как потеря матери повлияла на него.

Ему было 12 лет, когда он получил душераздирающую новость об аварии во время отдыха с другими членами своей семьи в Балморале.

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Принцесса Диана / © Getty Images

Гарри рассказал о том, как смерть его матери повлияла на его психическое здоровье. Хотя он и принц Уильям поделились множеством личных историй о Диане за годы, прошедшие после ее смерти, они также выразили сожаление по поводу того, как сложились их последние встречи.

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В документальном фильме 2017 года, который назывался «Диана, наша мать» принц Гарри рассказал, что глубоко сожалеет о последнем разговоре со своей матерью, поскольку отчаянно хотел закончить телефонный разговор, чтобы пойти поиграть на улице, пишет express.

«Я не могу точно вспомнить, что именно я сказал. Но я помню только то, что, наверное, всю оставшуюся жизнь буду сожалеть о том, насколько коротким был этот телефонный разговор. И если бы я знал, что это последний раз, когда я буду разговаривать со своей матерью», - говорил Гарри.

Принц Гарри с мамой принцессой Дианой / © Associated Press

Напомним, похорон принцессы Дианы состоялся 6 сентября в Лондоне, в котором ее сыновья, убитые горем, принимали участие.

Принц Уильям, принц Гарри и принц Чарльз / © Associated Press

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