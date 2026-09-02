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Меган Маркл нервничает из-за детей в Великобритании: что произошло
Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Великобританию в конце прошлого месяца. Теперь Меган предстоит возить своих отпрысков в школу, как и множеству британских мам, не используя охрану, что вызывает у герцогини тревогу.
По словам подруги герцогини Сассекской, она, по всей видимости, нервничает по поводу того, как будет отвозить детей в школу, в то время как вопрос безопасности ее семьи остается нерешенным.
Шесть лет герцог и герцогиня Сассекские жили в США и их дети — принц Арчи и принцесса Лилибет ходили в школу там. Но по возвращении в Великобританию, они, как предполагается, будут проживать в Котсуолдсе, а дети начнут новый учебный год в сентябре в британских школах.
Как пишет Mirror, герцог и герцогиня Сассекские приняли это решение, потому что хотели, чтобы их дети получили образование в Великобритании, а не из-за нового предложения по работе для Меган, как предполагалось ранее.
Герцог Сассекский несколько раз обращался в Королевский и VIP-исполнительный комитет (RAVEC) с просьбой оценить работу его охраны, но, как сообщается, до сих пор ждет желаемого результата. Похоже, у Гарри появилась новая надежда на предоставление ему охраны за счет налогоплательщиков после того, как было назначено новое расследование террористической угрозы в отношении его семьи.
Напомним, ранее мы рассказывали, чего больше всего желает король Чарльз III от своих сыновей.