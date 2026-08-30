- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 191
- Время на прочтение
- 2 мин
У короля Чарльза есть только одно пожелание для его сыновей — принцев Уильяма и Гарри: что это
Говорят, что король Чарльз надеется, что возвращение принца Гарри в Великобританию наконец-то создаст возможность для него и его старшего брата принца Уильяма восстановить свои испорченные отношения.
Монарх надеется, что в конечном итоге переезд Гарри назад на родину сблизит его двух сыновей после многих лет напряженности внутри королевской семьи.
41-летний герцог Сассекский готовится провести длительное время в Великобритании с 45-летней Меган Маркл и их детьми, семилетним принцем Арчи и пятилетней принцессой Лилибет. Ожидается, что семья обустроит частный дом в Великобритании, сохранив при этом свою резиденцию в Монтесито, штат Калифорния.
Этот шаг означает, что Гарри будет гораздо ближе к своему отцу, королю Чарльзу, а также к своему отчужденному брату принцу Уильяму Уэльскому.
Источник, близкий к королевской семье, сообщил изданию express, что король надеется, что проживание обоих сыновей в одной стране в конечном итоге может проложить путь к примирению.
«Со временем он захочет видеть своих сыновей вместе», — сказал источник. «Это лучшая возможность, которая нам представилась за последние годы».
Отметим, что 77-летний Чарльз в последние месяцы заметил улучшение в своих отношениях с принцем Гарри. Сообщается, что в июле они встретились наедине в Хайгроуве, где король также воссоединился с Арчи и Лилибет впервые за более чем четыре года.
Король Чарльз ранее уже ясно выражал свое отношение к вражде между сыновьями. В своих мемуарах «Запасной» принц Гарри писал, как его отец умолял братьев после похорон принца Филиппа в 2021 году: «Пожалуйста, мальчики, не превращайте мои последние годы в сплошное страдание».
Однако, похоже, надежды короля на восстановление отношений Уильяма и Гарри пока еще далеки от реальности.