Король Чарльз, принц Уильям и принц Гарри / © Getty Images

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Монарх надеется, что в конечном итоге переезд Гарри назад на родину сблизит его двух сыновей после многих лет напряженности внутри королевской семьи.

41-летний герцог Сассекский готовится провести длительное время в Великобритании с 45-летней Меган Маркл и их детьми, семилетним принцем Арчи и пятилетней принцессой Лилибет. Ожидается, что семья обустроит частный дом в Великобритании, сохранив при этом свою резиденцию в Монтесито, штат Калифорния.

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Меган и Гарри / © Getty Images

Этот шаг означает, что Гарри будет гораздо ближе к своему отцу, королю Чарльзу, а также к своему отчужденному брату принцу Уильяму Уэльскому.

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Источник, близкий к королевской семье, сообщил изданию express, что король надеется, что проживание обоих сыновей в одной стране в конечном итоге может проложить путь к примирению.

«Со временем он захочет видеть своих сыновей вместе», — сказал источник. «Это лучшая возможность, которая нам представилась за последние годы».

Принц Уильям, король Чарльз, принц Гарри / © Getty Images

Отметим, что 77-летний Чарльз в последние месяцы заметил улучшение в своих отношениях с принцем Гарри. Сообщается, что в июле они встретились наедине в Хайгроуве, где король также воссоединился с Арчи и Лилибет впервые за более чем четыре года.

Король Чарльз ранее уже ясно выражал свое отношение к вражде между сыновьями. В своих мемуарах «Запасной» принц Гарри писал, как его отец умолял братьев после похорон принца Филиппа в 2021 году: «Пожалуйста, мальчики, не превращайте мои последние годы в сплошное страдание».

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Однако, похоже, надежды короля на восстановление отношений Уильяма и Гарри пока еще далеки от реальности.

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