Гороскоп на 30 августа для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит принимать важніе решения

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Не подходит он и для принятия важных решений: иллюзии и обман, которые будут неизбежно положены в их основу, не позволят сделать правильный выбор — ошибки в таком случае неизбежны.

Во возможности время лучше провести в тишине, покое и уединении, избегая общения с другими — особенно неприятными нам или агрессивно настроенными людьми. А вот для занятий творчеством день подходит идеально — не стоит упускать возможность создать что-нбудь по-настоящему стоящее.

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Овен

Переживания, которые сегодня могут досаждать предстаивтелям вашего знака, звезды советуют «гасить» занятиями, которые принято называть приземленными — например, уборкой в доме или на дачном участке.

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Телец

Любое общение — как в реальности, так и в социальных сетях — лучше сократить до минимума, а то и вовсе от него отказаться: скорее всего, вы не сможете удержать себя в руках, а, значит, серьезный конфликт неизбежен.

Близнецы

Опасность попасть под чужое — дурное –влияние будет велика, как иногда, м самое опасное, что вы можете этого даже не заметить, и, в результате, к собственной досаде поступите совсем не так, как хотели изначально.

Рак

Претензии со стороны окружающих — особенно родных и близких — людей, которые вы можете услышать в свой адрес в это время, будут иметь под собой мало реальных оснований, но подумать над ними все же стоит.

Лев

Благотворительность приветствуется всегда, но в этот день она будет иметь особый смысле, поскольку обернется добром не только по отношению к нуждающимся, но принесет сюрпиз самим представителям вашего знака.

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Дева

Важную встречу, которую вы запланировали на этот день, лучше перенести на следующую неделю: сегодня вам вряд ли удастся достичь договоренности даже в самых простых вопросах, не говоря уже о серьезных делах.

Весы

Улучшить атмосферу в доме, а затем и в собственной жизни можно, убрав из окружающего пространства вещи, которые только захламляют его: дышать — как в прямом, так и переносом смысле — сразу же станет гораздо легче.

Скорпион

Оказавшись на линии борьбы добра и зла, самое главное — определиться, на чьей стороне вы находитесь, ну, а дальше все сложится как будто бы само по себе, без особых усилий с вашей стороны, главное — правильный выбор.

Стрелец

Максимально ограничить себя от возможных в этот день неприятностей можно будет, дав обет молчания: чем меньше вы сегодня будете разговаривать — особенно с неприятными людьми, тем лучше для вас.

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Козерог

Отказаться в этот день нужно как от усиленной работы, так и безделья: звезды советуют вам найти баланс между двумя этими жизненными режимами: только так вам удастся повести время с максимальной пользой.

Водолей

Выясняя отношения с близким человеком, постарайтесь не устраивать скандал — таким образом ничего добиться не удастся, а вот спокойный разговор с фактами и аргументами убедит его гораздо быстрее.

Рыбы

День желательно провести с семьей, особенно — с пожилыми родственниками, которые находятся под особым ударом активизировавшихся сил зла, защитить и приободрить их вполне в ваших силах.

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