Находка тысячелетия: археологи нашли место, где Иисус исцелял людей

Археологи обнаружили каменные стены, которые, по их мнению, являлись частью места рождения апостолов Иисуса. Источник: Музей Библии

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Исследователи потратили более десяти лет на изучение древних руин на севере Израиля, пытаясь найти пропавшее библейское поселение. Теперь ученые уверены, что раскопанный ими город Эль-Арадж является той же Вифсаидой, где Иисус накормил тысячи людей и вернул зрение слепому.

Об этом пишет Daily Mail.

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Археологические доказательства и исторические записи

Самая весомая археологическая подсказка появилась в 2017 году, когда исследователи во главе с директором раскопок Мордехаем Авиамом вырыли фрагменты мозаики, мрамора и керамических труб, принадлежащих римской бане. Кроме того, на месте работ были найдены сотни рыболовных тяжестей, указывающих на главный промысел древнего поселения, и специальные меловые сосуды, тесно связанные с традиционными еврейскими практиками очищения.

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Эти невероятные находки идеально совпадают с записями авторитетного историка первого века Иосифа Флавия, оставившего подробные свидетельства о суде над Иисусом и его распятии. В своем фундаментальном труде «Иудейские древности» летописец отмечал, что правитель Ирод Филипп кардинально повысил статус этой прибрежной рыбацкой деревни, превратив ее в настоящий урбанизированный город под названием Юлиада.

По словам академического директора раскопок Стивена Нотли, обнаруженная римская баня является безоговорочным доказательством городского развития, ведь подобные масштабные постройки никогда не строились в обычных еврейских селах. Специалист оценивает площадь этого поселения в 15–16 акров и категорически отвергает заявления конкурентов относительно альтернативного места Эт-Телль, расположенного в двух милях от берега, поскольку тамошние руины совершенно не подтверждают стремительное развитие в первом веке.

Библейские чудеса и география поселения

Обнаруженные развалины в Эль-Арадже позволяют современному миру визуализировать места евангельских событий, где, согласно Евангелию от Марка, Иисус вывел слепого человека за пределы деревни и вернул ему зрение. В то же время Евангелие от Луки описывает пустынное место вблизи Вифсаиды, где Спаситель накормил пять тысяч человек, что полностью соответствует открытым пастбищам за пределами поселения, куда местные жители выгоняли свои стада.

Вифсаида имела огромное значение для раннего христианства, ведь именно отсюда происходили не менее трех ближайших апостолов — Петр, Андрей и Филипп. Город располагался сразу за рекой Иордан на территории, подвластной Ироду Филиппу, что позволяло Иисусу находиться в безопасности вне юрисдикции печально известного Ирода Антипы, который приказал жестоко казнить Иоанна Крестителя.

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Дом апостола Петра и древняя церковь

Настоящим шоком для ученых стали остатки великой христианской базилики конца пятого столетия, о существовании которой не было никаких предыдущих исторических упоминаний. Археологи встретили ее почти случайно в 2018 году, когда кусочки позолоченной стеклянной мозаики указали на наличие изысканного религиозного сооружения прямо над древними руинами.

В августе 2022 года команда обнаружила внутри церкви невредимую мозаичную надпись, которая чествовала местного благотворителя Константина и содержала прошение о покровительстве к «вождю апостолов и хранителя ключей от рая». Стивен Нотли подчеркивает, что столь величественный титул мог принадлежать исключительно апостолу Петру, которому Иисус лично пообещал передать ключи от Царства Небесного.

Эта мозаика заставила ученых вспомнить записи паломника восьмого века Виллибальда, утверждавшего, что церковь в Вифсаиде была построена непосредственно над домом Петра и Андрея. Чтобы проверить эту амбициозную гипотезу, в октябре 2023 года специалисты осторожно сняли мозаичные полы в самой святой восточной части храма и действительно обнаружили под ней стену жилого дома первого века.

Хотя современная археология не способна научно доказать факт совершения библейских чудес или точно установить имена владельцев этого дома, последовательность строительных слоев доказывает непрерывную память христиан об этом святом месте. Исследователи глубоко убеждены, что обнаружение рыбацкой деревни, римской застройки и византийского храма окончательно возвращает на карту мира последний потерянный город из Евангелия.

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Напомним, под озером в Турции нашли церковь в возрасте 1700 лет . Она может быть связана с Первым Никейским собором 325 года – одним из важнейших событий в истории христианства.

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