Одна ошибка Путина может привести к войне с НАТО: предупреждение западных спецслужб

Противостояние России и НАТО / © ТСН

Реклама

Западные спецслужбы предупреждают, что диверсионная кампания России в Европе может привести к опасному просчету Кремля, который невольно спровоцирует прямое противостояние с НАТО. По оценкам западных чиновников, Владимир Путин пока не стремится к открытой войне с Альянсом, однако все активнее использует гибридные операции против стран НАТО.

Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Реклама

Западные чиновники считают, что у Кремля значительный «аппетит» к проведению операций, которые не достигают порога открытого военного конфликта. Речь идет, в частности, о диверсиях, кибератаках и других скрытых операциях.

Реклама

Один из западных чиновников подчеркнул, что стремление России проводить подобные операции против стран НАТО очевидно.

«Президент Путин категорически стремится избежать прямой конфронтации с НАТО. Однако во всём этом существует риск просчёта», — отметил он.

По данным The Telegraph, Кремль подозревают в причастности к ряду тайных атак на территории стран НАТО. Среди объектов, которые становились мишенями диверсантов, называют склад в Великобритании, оборонное предприятие в Эстонии и польскую железную дорогу.

Россия угрожает Великобритании

Кремль всё больше раздражает то, что Украина использует британские беспилотники и ракеты для нанесения ударов по военным и энергетическим объектам на территории России.

Реклама

После передачи Украине чертежей для производства ракет Storm Shadow Москва начала угрожать нанесением ударов по британским оборонным предприятиям.

В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания якобы столкнётся с «катастрофическими последствиями» из-за поддержки Украины.

«Мы неоднократно предупреждали, что любыебританские военные объекты и техника в Украине и за её пределами могут стать целью в ответ на украинские удары по российской территории с применением британского вооружения», — сказала она.

В то же время западные чиновники считают подобные заявления типичной частью российской риторики, призванной запугать союзников Украины и заставить их сократить военную поддержку Киева.

Реклама

Риск эскалации конфликта с НАТО

В то же время западные чиновники отмечают, что, несмотря на нежелание Кремля вступать в открытый конфликт с НАТО, риск опасной эскалации сохраняется.

«Нам действительно нужно оставаться бдительными, в частности в отношении этих гибридных угроз», — заявил один из чиновников.

Он также напомнил, что Россию уже обвиняли в убийствах людей на территории Великобритании, что, по мнению западных представителей, свидетельствует о реальности угрозы.

Западные спецслужбы полагают, что Москва может и в дальнейшем действовать в «серой зоне», используя диверсии и кибератаки против европейских стран. Однако чем масштабнее становится такая кампания, тем выше риск того, что одна из операций выйдет из-под контроля и из-за неверного расчета перерастет в прямое противостояние России с НАТО.

Напомним, в конце августа 2026 года США и их европейские союзники по НАТО развернули масштабную демонстрацию военной мощи вблизи границ России в ответ на резкую активизацию гибридной агрессии со стороны Кремля.

Новости партнеров

Новости партнеров