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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В платье с пайетками и пикантным декольте: Ким Кардашьян повторила образ Селин Дион 22-летней давности

Звезда реалити посетила вечер открытия Музея повествовательного искусства Лукаса в эффектном винтажном наряде от Yves Saint Laurent.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян стала гостьей вечера открытия Музея повествовательного искусства Лукаса в Лос-Анджелесе.

На мероприятии звезда реалити появилась в платье макси с пайетками Yves Saint Laurent из коллекции осень 2004 года, созданной Томом Фордом, которое прекрасно подчеркнуло ее знаменитые формы.

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Наряд в китайском стиле имел цветочный узор, высокий воротник, пикантное декольте в форме капли и контрастную бирюзовую окантовку.

Аутфит Ким дополнила бриллиантовыми серьгами Oscar Heyman и кольцом Zydo. Кардашян гладко зачесала волосы и собрала их в тугой пучок, выпустив спереди одну прядь. В макияже она сделала акцент на глазах, а на губы нанесла нюдовую помаду. Нюдовый маникюр завершил ее лук.

Кстати, платье из этой коллекции ранее надевала Селин Дион на церемонии World Music Awards 2004 года.

Селин Дион на церемонии World Music Awards 2004 / © Getty Images

Селин Дион на церемонии World Music Awards 2004 / © Getty Images

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