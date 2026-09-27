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- Шоу-бизнес
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В платье с пайетками и пикантным декольте: Ким Кардашьян повторила образ Селин Дион 22-летней давности
Звезда реалити посетила вечер открытия Музея повествовательного искусства Лукаса в эффектном винтажном наряде от Yves Saint Laurent.
Ким Кардашьян стала гостьей вечера открытия Музея повествовательного искусства Лукаса в Лос-Анджелесе.
На мероприятии звезда реалити появилась в платье макси с пайетками Yves Saint Laurent из коллекции осень 2004 года, созданной Томом Фордом, которое прекрасно подчеркнуло ее знаменитые формы.
Наряд в китайском стиле имел цветочный узор, высокий воротник, пикантное декольте в форме капли и контрастную бирюзовую окантовку.
Аутфит Ким дополнила бриллиантовыми серьгами Oscar Heyman и кольцом Zydo. Кардашян гладко зачесала волосы и собрала их в тугой пучок, выпустив спереди одну прядь. В макияже она сделала акцент на глазах, а на губы нанесла нюдовую помаду. Нюдовый маникюр завершил ее лук.
Кстати, платье из этой коллекции ранее надевала Селин Дион на церемонии World Music Awards 2004 года.