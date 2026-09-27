Женщина три года не сходит с круизного лайнера: туристка раскрыла преимущества жизни в VIP-статусе

Круизный лайнер / Иллюстративный фото

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Пятидесятидвухлетняя путешественница Либби Ром поделилась с журналистами деталями своего постоянного проживания на борту роскошного круизного лайнера Sky Princess. Женщина путешествует по океанам уже более трех лет и получила самый высокий элитный статус лояльности, который предоставляет ей доступ к уникальным бесплатным услугам.

О невероятных преимуществах жизни на воде и секретах круизного сервиса она рассказала UNILAD.

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Бесплатный сервис и минибар

Для получения такого престижного статуса клиентам необходимо совершить не менее пятнадцати круизов или провести в плавании сто пятьдесят дней. Одним из самых любимых преимуществ туристки является абсолютно бесплатная стирка, ведь ей достаточно просто оставить грязные вещи в специальном пакете для персонала.

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«Многие люди спрашивают меня, как я стираю одежду, а я отвечаю, что просто не делаю этого, потому что кто-то забирает его и возвращает чистым на следующий день», — призналась Либби Ром.

Еще одним приятным бонусом для постоянных пассажиров является наличие бесплатного минибара, запасы которого полностью обновляются в начале каждого нового путешествия. По желанию гости могут позвонить в службу обслуживания номеров и изменить стандартный набор напитков на предпочитаемые.

«Они дают вам два пива и две текилы, но вы можете попросить заменить все это исключительно на коньяк или игристое вино», — объяснила опытная туристка.

Закрытые вечеринки и VIP-ужины

Владельцы элитного статуса также получают доступ к закрытым зонам отдыха и эксклюзивным мероприятиям, куда не пускают обычных туристов. Каждый вечер для них работает отдельная лаунж-зона с живой музыкой и закусками, где можно пообщаться с другими упорными путешественниками.

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"Там также проходит коктейльная вечеринка капитанского круга, где вы получаете бесплатные напитки и небольшие изысканные закуски", - рассказала путешественница.

Поскольку женщина входит в двадцатку самых путешествующих гостей лайнера, ее регулярно приглашают на специальные роскошные ужины с руководством судна. Это уникальная возможность бесплатно отведать изысканные блюда с вином в компании главных офицеров, судовых врачей или руководителей технических отделов.

"Это очень приятный способ для нас почувствовать особое признание на борту корабля", - добавила постоянная клиентка круизной компании.

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