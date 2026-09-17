В Колумбии медсестра вышла замуж за автобус и сделала ради него тату

Женщина вышла замуж за автобус

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В Колумбии 35-летняя медсестра и певица Елине Лизбет Патиньо официально женилась на маршруте городского автобуса, который называет главной любовью своей жизни. Женщина даже устроилась уборщицей, чтобы быть ближе к своему автобусу, а также сделала тату на теле и написала песню. Объектом ее страсти стал не конкретный автобус, а именно весь маршрут №60 в Боготе.

Историей делится Mirror.

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В Колумбии женщина вышла замуж за автобус

Женщина родом из Пасто. Она признается, что с детства мечтала жить в столице ради творческой карьеры, а первые проявления механофилии испытала еще в 10 лет:

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«Я безумно влюбилась в автобус компании Trans Sandoná — под номером 2200, — курсировавшим между муниципалитетом Сан-Пабло и городом Пасто. Моя любовь была глубокой и искренней. Я плакала о нем и писала ему письма», — говорит женщина.

После запуска столичного транспорта в 2000 году Елине влюбилась в красные автобусы через экран телевизора. Несмотря на то, что впоследствии у нее были отношения с мужчинами, чувства к машинам никуда не исчезли.

В 2006 году она впервые увидела по телевизору маршрут H60, а в 2022 году приехала в Боготу и собственными глазами увидела уже обновленное направление A60/F60. Патиньо объясняет, что влюблена не в один конкретный кузов, а в самую сущность маршрута 60, который материализуется в любом автобусе с этой табличкой.

«С развитием технологий эволюционировали и автобусы. Благодаря своей механофилии я чувствую, что автобус приобретает особую индивидуальность — такую, которая им полностью овладевает, — когда курсирует по конкретному маршруту. И именно этот конкретный образ я люблю. Его конструкция, цвет и материалы меня очаровывают; они, осмелюсь сказать, смысл моей жизни».

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Поняв глубину чувств, женщина решила оформить отношения. Она сыграла частную свадьбу в белом платье, которое одолжила у друзей, с кольцом, тортом и парой близких людей, а также составила документ, символически удостоверяющий брак с маршрутом.

«Это была любовь с детства — связь, похожая на брак, длившийся почти 20 лет».

Теперь Елине работает ночью, чтобы мыть автопарк и быть рядом с «избранником». Кроме того, она сделала татуировку с изображением фасада автобуса, надписью «F60 Portal Américas» и городским собором.

Впрочем, поделиться своей историей женщина решилась из-за страха: по ее информации, из-за предстоящего открытия метро маршрут № 60 могут отменить в течение двух лет. Чтобы спасти свою любовь, Патиньо разворачивает общественную кампанию.

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«Они постоянно вносят изменения, и, честно говоря, все, что я делаю — рискую репутацией, карьерой и собственной жизнью ради этой огласки, делаю татуировку, пишу песню, а также запускаю социальные инициативы, кампании в поддержку и бесплатные мероприятия, — цель состоит в том, чтобы сделать маршрут № 60 TransMilenio любимым для всех, чтобы компании было сложно его отменить».

Женщина говорит, что обращается к юристам и правозащитникам, ведь все, к чему она стремится, это инклюзия.

Механофилия и объектофильность остаются редкими и часто высмеиваемыми явлениями. Елине отмечает, что не исключает создания традиционной семьи с мужем в будущем, но сейчас готова бороться за то, чтобы электронное табло с цифрой 60 не исчезло с улиц Боготы.

Женщина вышла замуж за трамвай

Напомним, 44-летняя жительница Страсбурга Сандра Рам стала известна из-за своих отношений с трамваем под номером 3013, за который она символически «вышла замуж» в 2024 году. Женщина испытывает к нему эмоциональную и романтическую привязанность (объектофилию), зародившуюся во время локдауна в 2020 году.

При этом она объединяет эту связь с частной жизнью и отношениями с партнером-мужчиной, а также заявляет, что даже имела с трамваем интимный опыт. История получила огласку в соцсетях и медиа.

Символическую церемонию бракосочетания организовал водитель транспорта, устроив вечеринку и фотосессию на конечных остановках. Дом женщины заполнен фотографиями, сувенирами и одеждой с символикой ее «избранника», а первую встречу с ним Сандра описывает как выполнение предсказания медиума 2015 года и световой знак в кабине.

Женщина убеждена, что сильная связь с предметом не является признаком безумия. Сейчас Сандра Рам работает над книгой о своих необычных отношениях, которая должна выйти в свет позже в этом году, что дополнительно подогревает интерес к теме объектофилии в обществе.

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