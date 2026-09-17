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Россияне ударили дроном по автобусу с пассажирами в большом областном центре: есть раненые (видео)
В Запорожье FPV-дрон попал вблизи общественного транспорта на остановке.
Российские военные в четверг, 17 сентября, ударили FPV-дроном по пассажирскому автобусу в Космическом районе Запорожья.
Об этом сообщил и.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.
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По предварительным данным, из-за обстрела ранены 5 человек. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Пострадавшим уже оказывается медицинская помощь. Семикин подчеркнул, что россияне сознательно ударили по мирным жителям.
«Россияне в очередной раз избрали не военную цель, а людей, которые просто ехали по своим делам. Сделаем все, чтобы обезопасить наши дороги, наш транспорт и наших людей», — подытожил Михаил Семикин.
Война в Украине — последние новости
Напомним, Россия ударила авиабомбами по Сумам 16 сентября. Один человек погиб, еще девять ранены, в том числе двое детей.
Также в Одессе во время очередных российских обстрелов 16 сентября погиб гражданский мужчина.
Российская армия готовит Украине тяжелую зиму, поэтому россияне накапливают ракеты и новые дроны для мощных атак.