Россияне ударили дроном по автобусу с пассажирами в большом областном центре: есть раненые (видео)

Атака РФ на Запорожье 17 сентября / © Запорожская ОВА

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Российские военные в четверг, 17 сентября, ударили FPV-дроном по пассажирскому автобусу в Космическом районе Запорожья.

Об этом сообщил и.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

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Атака РФ на Запорожье 17 сентября — что известно

По предварительным данным, из-за обстрела ранены 5 человек. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Пострадавшим уже оказывается медицинская помощь. Семикин подчеркнул, что россияне сознательно ударили по мирным жителям.

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«Россияне в очередной раз избрали не военную цель, а людей, которые просто ехали по своим делам. Сделаем все, чтобы обезопасить наши дороги, наш транспорт и наших людей», — подытожил Михаил Семикин.

Атака РФ на Запоріжжя 17 вересня / © Запорожская ОВА

Война в Украине — последние новости

Напомним, Россия ударила авиабомбами по Сумам 16 сентября. Один человек погиб, еще девять ранены, в том числе двое детей.

Также в Одессе во время очередных российских обстрелов 16 сентября погиб гражданский мужчина.

Российская армия готовит Украине тяжелую зиму, поэтому россияне накапливают ракеты и новые дроны для мощных атак.

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