Обломки дрона упали вблизи школы в Киеве: что известно о последствиях – Кличко

Виталий Кличко / © instagram.com/vitaliyklitschko/

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В Святошинском районе Киева обломки беспилотника упали вблизи одной из школ. Предварительно обошлось без пожара и пострадавших.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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С ночи 17 сентября в столице с небольшими перерывами объявляют «желтую» воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников.

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Ночная атака на Киев

В ночь на 17 сентября в Киеве прозвучала серия взрывов во время российской атаки баллистическими ракетами. Первые взрывы были слышны около 02:15.

По данным КМВА, последствия атаки были зафиксированы более чем на 10 локациях в столице. Утром Россия продолжила атаку ударными беспилотниками.

Кроме того, Киев и область внесли в список территорий повышенного риска в рамках расширения государственной программы страхования бизнеса от военных рисков. Для предприятий упростили условия получения компенсаций за поврежденное или уничтоженное имущество.

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