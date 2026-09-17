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Обломки дрона упали вблизи школы в Киеве: что известно о последствиях – Кличко
С ночи в Киеве с небольшими перерывами объявляют «желтую» воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников, а в одном из районов обломки БПЛА упали вблизи школы.
В Святошинском районе Киева обломки беспилотника упали вблизи одной из школ. Предварительно обошлось без пожара и пострадавших.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
С ночи 17 сентября в столице с небольшими перерывами объявляют «желтую» воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников.
Ночная атака на Киев
В ночь на 17 сентября в Киеве прозвучала серия взрывов во время российской атаки баллистическими ракетами. Первые взрывы были слышны около 02:15.
По данным КМВА, последствия атаки были зафиксированы более чем на 10 локациях в столице. Утром Россия продолжила атаку ударными беспилотниками.
Кроме того, Киев и область внесли в список территорий повышенного риска в рамках расширения государственной программы страхования бизнеса от военных рисков. Для предприятий упростили условия получения компенсаций за поврежденное или уничтоженное имущество.