Гороскоп на 18 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда важно отказаться от проявления эмоций

Осенний пейзаж / © Associated Press

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Но, чтобы добиться необходимого результата, нужно сосредоточиться на решении самой главной задачи, не отвлекаясь на другие — второстепенные — занятия.

Также очень важно отказаться от чрезмерного проявления эмоций, не давать себе сомневаться в правильности своих действий, бороться с неуверенностью — все это может помешать движению важному итогу.

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Овен

Ответ на любой вопрос в этот день даст, не разум и не логика, а интуиция — достаточно просто задать ей нужный вопрос, и она быстро откликнется, подав знак — из него и будет понятно, что и как необходимо делать.

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Телец

Если вы рассорились с кем-то из близких вам людей, этот день создаст все необходимые условия для примирения, но уж и вы постарайтесь звездных советчиков не подвести — назначьте встречу и извинитесь, если виноваты.

Близнецы

Моральные и физические силы, отпущенные вам на этот день необходимо расходовать осторожно и рационально, чтобы к вечеру не выяснилось, что энергия потрачена впустую, а важная работа так до конца и не сделана.

Рак

Важный деловой проект, которым вы занимаетесь, помогут осуществить старые знакомые, с которыми вы — исключительно по недоразумению — давно не общались: возобновление отношений с ними принесет вам пользу.

Лев

Желательно хотя бы на день отвлечься от работы, чтобы уделить внимание близким людям — прежде всего, пожилым родственникам и маленьким детям, которые — в силу беспомощности — особенно нуждаются в вашей любви.

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Дева

Извиниться перед человеком, которого вы — скорее всего, намеренно и незаслуженно — обидели, никогда не поздно, тем более что он давно успокоился и готов помириться — без всяких предварительных условий.

Весы

В этот день особенно важно обращать внимание на знаки, которые будет посылать вам судьба: без их подсказки вы на нынешнем перепутье можете свернуть совсем не в ту сторону, так что стоит к ней прислушаться.

Скорпион

На работе звезды настоятельно рекомендуют вам заниматься исключительно своими профессиональными обязанностями — интриги, склоки и сплетни, которым решит заняться коллектив, лучше оставить без внимания.

Стрелец

Возможно, неожиданно вам захочется позвонить человеку, с которым вы давно не общались, не противьтесь этому желанию — есть вероятность, что именно сейчас ваше участие в его судьбе окажется незаменимым.

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Козерог

День вряд ли можно назвать продуктивным и результативном в профессиональном отношении, поэтому вы с чистой совестью можете заняться тем, что давно откладывали — например, своим хобби.

Водолей

Пришло время кардинальных жизненных перемен, которые могут коснуться любых сфер вашей жизни, но особое внимание нужно уделить состоянию своего дома — уборка дому таких занятых людям как вы точно не помешает.

Рыбы

Не стоит принимать любые серьезные решения, даже если вам будет казаться, что оно является единственно правильным — слишком велик риск досадной ошибки, о которой очень быстро придется пожалеть.

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