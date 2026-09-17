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Гороскоп на 18 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда важно отказаться от проявления эмоций
Нынешний день, по мнению звезд, нужно посвятить активным действиям, направленным на достижение поставленной цели.
Но, чтобы добиться необходимого результата, нужно сосредоточиться на решении самой главной задачи, не отвлекаясь на другие — второстепенные — занятия.
Также очень важно отказаться от чрезмерного проявления эмоций, не давать себе сомневаться в правильности своих действий, бороться с неуверенностью — все это может помешать движению важному итогу.
Овен
Ответ на любой вопрос в этот день даст, не разум и не логика, а интуиция — достаточно просто задать ей нужный вопрос, и она быстро откликнется, подав знак — из него и будет понятно, что и как необходимо делать.
Телец
Если вы рассорились с кем-то из близких вам людей, этот день создаст все необходимые условия для примирения, но уж и вы постарайтесь звездных советчиков не подвести — назначьте встречу и извинитесь, если виноваты.
Близнецы
Моральные и физические силы, отпущенные вам на этот день необходимо расходовать осторожно и рационально, чтобы к вечеру не выяснилось, что энергия потрачена впустую, а важная работа так до конца и не сделана.
Рак
Важный деловой проект, которым вы занимаетесь, помогут осуществить старые знакомые, с которыми вы — исключительно по недоразумению — давно не общались: возобновление отношений с ними принесет вам пользу.
Лев
Желательно хотя бы на день отвлечься от работы, чтобы уделить внимание близким людям — прежде всего, пожилым родственникам и маленьким детям, которые — в силу беспомощности — особенно нуждаются в вашей любви.
Дева
Извиниться перед человеком, которого вы — скорее всего, намеренно и незаслуженно — обидели, никогда не поздно, тем более что он давно успокоился и готов помириться — без всяких предварительных условий.
Весы
В этот день особенно важно обращать внимание на знаки, которые будет посылать вам судьба: без их подсказки вы на нынешнем перепутье можете свернуть совсем не в ту сторону, так что стоит к ней прислушаться.
Скорпион
На работе звезды настоятельно рекомендуют вам заниматься исключительно своими профессиональными обязанностями — интриги, склоки и сплетни, которым решит заняться коллектив, лучше оставить без внимания.
Стрелец
Возможно, неожиданно вам захочется позвонить человеку, с которым вы давно не общались, не противьтесь этому желанию — есть вероятность, что именно сейчас ваше участие в его судьбе окажется незаменимым.
Козерог
День вряд ли можно назвать продуктивным и результативном в профессиональном отношении, поэтому вы с чистой совестью можете заняться тем, что давно откладывали — например, своим хобби.
Водолей
Пришло время кардинальных жизненных перемен, которые могут коснуться любых сфер вашей жизни, но особое внимание нужно уделить состоянию своего дома — уборка дому таких занятых людям как вы точно не помешает.
Рыбы
Не стоит принимать любые серьезные решения, даже если вам будет казаться, что оно является единственно правильным — слишком велик риск досадной ошибки, о которой очень быстро придется пожалеть.
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