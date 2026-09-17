Маленькое чёрное платье: как на самом деле выглядел легендарный дизайн Коко Шанель

Коко Шанель / © Associated Press

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Ни для кого не секрет, что на протяжении десятилетий французской дизайнерке Коко Шанель приписывают создание вещи, которая произвела революцию в женской моде — маленького черного платья. Именно дизайн этого наряда был представлен в американском Vogue в октябре 1926 года. Издание тогда назвало простое короткое чёрное платье Коко Шанель «моделью, которую будет носить весь мир», и это, собственно, и произошло.

В издании чёрное платье-футляр было изображено на эскизе тушью и описано как «Ford от Chanel» — это отсылка к автомобилю Ford Model T, известному своей доступностью и потенциалом стать классикой.

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Иллюстрация модели в чёрном платье с длинными рукавами и перекрёстными складками спереди — это знаменитое «маленькое чёрное платье» от Chanel (Иллюстрация Condé Nast) / © Getty Images

Как пишет 29Secrets, текст рядом с эскизом гласил: «Разве кто-то задумывался бы о покупке автомобиля только потому, что его невозможно отличить от другого автомобиля той же марки? Наоборот, это сходство было гарантией качества. Вот Ford с подписью „Chanel“».

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До появления этого платья от Chanel черный цвет в основном ассоциировался с трауром и не был распространенным выбором для повседневной или вечерней одежды. Дизайн Шанель же создал для женщин универсальный и вневременной элемент гардероба. Оригинал того самого платья сегодня постоянно экспонируется в Музее декоративного искусства (Kunstgewerbemuseum) в Берлине, Германия.

Оригинальное маленькое черное платье Коко Шанель / © Getty Images

В 2023 году платье было представлено на выставке «Beyond the Little Black Dress» в Национальном музее Шотландии.

«Заимствовав функциональность и комфорт из мужской одежды, а практичность и износостойкость — из униформы рабочего класса, она соединила элементы высокой моды со скромным происхождением, продемонстрировав характерную для Шанель „роскошь бедности“. На первый взгляд, платье Шанель было своеобразными доспехами современной женщины, стремившейся освободиться от патриархального контроля. В то же время андрогинный дизайн соответствовал тогдашним стандартам красоты, основанным на образе молодой и стройной фигуры, а само платье было доступно лишь состоятельным женщинам. Несмотря на это, оно воплощало дух модернизации послевоенных 1920-х годов и закрепило мифическую репутацию Шанель как изобретательницы модного маленького чёрного платья (LBD)», — говорилось на табличке, сопровождавшей выставку.

Оригинальное маленькое черное платье Коко Шанель / © Getty Images

Платье было сшито из шелкового крепа, имело свободный крой, который был в моде в 1920-х годах, длинные рукава и геометрические вставки.

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