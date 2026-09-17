Кэтрин Зета-Джонс поздравила отца с 80-летием и показала фото с ним

Кэтрин Зета-Джонс с отцом / © Кэтрин Зета-Джонс/Instagram

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56-летняя оскароносная актриса — Кэтрин Зета-Джонс — поделилась в своем Instagram фотографией со своим отцом — Дэвидом Джонсом. Ему исполнилось 80 лет. На фото они позируют в обнимку на яхте.

Кэтрин Зета-Джонс с отцом / © Кэтрин Зета-Джонс/Instagram

«Папа, с 80-летием! Люблю тебя всем сердцем. Мне невероятно повезло, что у меня есть такой отец, как ты», — написала Кэтрин под фото.

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Отметим, отец Кэтрин Зеты-Джонс — валлиец Дэвид «Дай» Джонс. Он родился и вырос в Суонси, где прошло детство будущей актрисы. Дай занимался кондитерским бизнесом и владел фабрикой сладостей. Именно родители сыграли важную роль в начале карьеры Кэтрин: после выигрыша семьи в бинго они смогли оплачивать ее занятия танцами. Уже в девятилетнем возрасте Кэтрин выступала в лондонском мюзикле Annie.

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Дай Джонс также мечтал о сцене и, по словам дочери, был «фрустрированным лаунж-певцом», который любит караоке. Позже он помогал Кэтрин и в профессиональной карьере, став ее менеджером на первых этапах. Актриса всегда тепло отзывалась о родителях и неоднократно делилась совместными фотографиями. Сейчас Дай и ее мама Патрисия по-прежнему живут в Уэльсе, а Кэтрин, несмотря на жизнь в США, сохраняет с родным краем и семьей тесную связь.

Кэтрин Зета-Джонс с отцом / © Кэтрин Зета-Джонс/Instagram

Кэтрин Зета-Джонс с отцом / © Кэтрин Зета-Джонс/Instagram

Отец Кэтрин Зета-Джонс / © Кэтрин Зета-Джонс/Instagram

Ранее, напомним, Кэтрин показывала архивные фото с сыном в честь его 26-летия .

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